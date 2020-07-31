2020-07-31T11:18:16+03:00
Общество

Погода в Саратове: в ближайшие выходные Саратовскую область накроют ливни, а август будет засушливым

Средняя температура будет на 0,7 градуса выше нормы
Ольга Симонова
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Два дня в Саратовской области будут лить дожди как из ведраДва дня в Саратовской области будут лить дожди как из ведраФото: Екатерина Семенова
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В ближайшие выходные в Саратовской области ожидаются ливни. Однако в целом август будет сухой и теплый.

- Средняя температура в августе будет на 0,7 градуса выше нормы — несколько жарче. Месячное количество осадков составит 89% от средней многолетней величины, — рассказал корреспонденту «КП-Саратов» начальник областного Гидрометцентра Михаил Болтухин.

Начальник областного Гидрометцентра Михаил Болтухин Фото: Ольга Симонова

Начальник областного Гидрометцентра Михаил БолтухинФото: Ольга Симонова

Август будет традиционно засушливым. По Левобережным районам за месяц суммарно выпадет от 25 до 35 мм осадков, по северо-востоку Левобережья — от 35 до 40 мм, по Правобережью — от 40 до 48 мм, в Саратове — около 40 мм.

Зато период аномальной жары в Саратовской области закончился, с 30 июля характер погоды начал меняться. В субботу регион накроет ливнями.

- Я бы хотел ободрить пессимистов, что несмотря такие изменения у нас впереди еще полтора месяца летней погоды, — отметил Болтухин.

Впереди еще полтора месяца летней погоды Фото: Александр Уриевский

Впереди еще полтора месяца летней погодыФото: Александр Уриевский

В выходные однако в область придут дожди, 1 августа они будут сопровождаться грозами и усилением порывов северо-западного ветра до 15–20 м/с.

Температура днем в субботу в Саратове понизится до +20…+22 градусов, в области — +18…+23 градусов, до +28 — в Левобережье.

В воскресенье будет теплее — +22…+27 по региону, до +26 градусов в Саратове.

Температура воды в Волге сейчас составляет +24,2 градуса, а уровень — 475 см выше нуля графика, за сутки прибыло 2 см.

К тому же в Правобережье благодаря осадкам снизился класс пожарной опасности, в Левобережье она пока остается чрезвычайной, но это скоро изменится, по словам Михаила Болтухина.

Август в области будет засушливым Фото: Екатерина Семенова

Август в области будет засушливымФото: Екатерина Семенова

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ИСТОЧНИК KP.RU

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