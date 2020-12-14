Молодые и активные: истории успеха саратовских предпринимателей

Молодые люди все охотнее идут в бизнес и добиваются успеха Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С каждым годом индивидуальное предпринимательство становится все более востребованным у жителей России. Появилось поколение людей, у которых большая часть жизни прошла в условиях рыночной экономики. Перед глазами десятки положительных примеров успешного бизнеса.

Конечно, не каждый может решиться открыть собственное дело. Для этого, кроме желания, необходимы волевые качества характера: активность, целеустремленность, умение признавать ошибки и начинать все заново и, безусловно, вера в себя.

Со своей стороны государство оказывает мощную поддержку тем, кто все же рискнул и ступил на увлекательный путь собственного бизнеса.

В России по инициативе президента Владимира Путина реализуется национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В Саратовской области работу по нацпроекту курирует министерство экономического развития.

Финансовая поддержка

Есть четыре основных направления, по которым ведется работа. Это региональные проекты: «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»; «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»; «Популяризация предпринимательства» и «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности».

Для того, чтобы успешно реализовать все инициативы, оказать поддержку предпринимателям, из бюджетов разных уровней в 2020 году выделено порядка 371 млн рублей. Более 95% из них уже израсходовано. Для сравнения, в 2019 году речь шла о сумме 211 млн рублей.

Существенным подспорьем для предпринимателей являются кредиты: Фонд микрокредитования предоставляет займы на выгодных условиях, а Гарантийный фонд обеспечивает поручительство.

Финансовые инструменты поддержки являются наиболее востребованными у предпринимателей.

Так, Фонд микрокредитования уже выдал 155 микрозаймов на сумму 255 млн рублей, за счет дополнительных средств предоставлено 65 микрозаймов на сумму 122,6 млн рублей. Кроме того, 82 предпринимателя получили отсрочку платежей.

Гарантийный фонд предоставил 108 поручительств на сумму 610,5 млн рублей, что позволило привлечь 1,6 млрд рублей заемных средств.

Центр поддержки предпринимательства оказывает существенную помощь бизнесменам Фото: Екатерина Семенова

Огромный выбор услуг

Сейчас на площадке Центра предпринимателя «Мой бизнес» работает бизнес-инкубатор, предоставляющий производственные площади и офисные помещения в аренду по льготной ставке, Гарантийный фонд, Фонд микрокредитования и Венчурный фонд, Центр поддержки предпринимательства, Региональный центр инжиниринга, пять бизнес-окон МФЦ.

Это позволяет Центру «Мой бизнес» оказывать 116 видов услуг инфраструктуры, 87 государственных, муниципальных и дополнительных услуг. С начала 2020 года предприниматели и физические лица получили уже более 11 тыс. услуг. При этом был перевыполнен плановые показатель результативности по уровню охвата субъектов бизнеса — 7,19% вместо 4%.

В рамках проекта «Популяризация предпринимательства» до конца года различными мероприятиями планируется охватить не менее 8,1 тыс. человек, еще около 1,5 тыс. пройдут обучающие программы.

Таким образом, деятельность центра «Мой бизнес» является весьма востребованной у предпринимателей. С помощью предлагаемых мер поддержки многие начинающие и уже работающие бизнесмены смогли открыть или развить свое дело. Но живые примеры всегда нагляднее любых цифр. Поэтому предлагаем ознакомиться с историями наших героев. Все они молодые предприниматели и разными путями пришли в бизнес. Они занимаются самыми разными направлениями деятельности, но всех объединяет одно — они воспользовались услугами центра «Мой бизнес» и получили очень существенную поддержку.

В Центре поддержки предпринимательства каждый найдет нужные ему услуги Фото: Екатерина Семенова

С заботой о планете

Анастасия Тимофеева — яркий молодой представитель предпринимателя нового поколения, который заботится не только о собственной прибыли, но одной из главных целей бизнеса ставит социальную ответственность и заботу о будущем планеты.

- В начале весны 2019 года я поняла, что меня не устраивает, какие огромные пакеты с мусором постоянно приходится выбрасывать. Количество отходов просто зашкаливало. Я заинтересовалась темой бережливого потребления, начала жадно искать информацию, читать статьи, узнала, что в Европе есть магазины, которые продают товары на развес. Более того, оказалось, что это было развито еще в СССР, хотя я сама не жила в то время. То есть покупать товары без упаковки, которую потом приходится выбрасывать, — это совершенно нормально, — рассказала Анастасия Тимофеева.

Таким образом, через собственное желание сделать планету чище, она пришла к идее открыть магазин без упаковки Pure Land. На тот момент в России таких было мало, почему бы не появится одному из них в Саратове?

Анастасия Тимофеева поделилась мыслями с мужем, который ее поддержал. Она составила бизнес-план, начала искать средства, помещение, поставщиков, в то же время познакомилась с будущей коллегой Евгенией Силивончик. И буквально через месяц магазин распахнул свои двери первым покупателям.

Анастасии Тимофеевой удалось найти единомышленника Евгению Силивончик и открыть свое дело

- Было непросто: у меня с Евгенией не было опыта в ведении бизнеса, не было нужного образования. Но в то же время, были грандиозные планы и огромное желание. К тому же нам информационно помогали активисты движения «Зеленый бык». Конечно, главной проблемой стала пандемия, которая буквально подкосила бизнес, и не только наш. В России ряд магазинов даже закрылись, но мы держимся, и я верю, что сможем выстоять, — отметила Анастасия Тимофеева.

Анастасия Тимофеева верит, что пандемия не сможет подкосить бизнес

При развитии бизнеса она активно пользовалась государственной поддержкой, которая сейчас предоставляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Весной Pure Land стал обладателем премии «Делай на 100» от Центра «Мой бизнес». Анастасия Тимофеева рассказала, что незадолго до того, как узнала о конкурсе, был записан видеоролик о магазине, поэтому решение об участии появилось само собой. Тем более хотелось, чтобы государство поддержало такой интересный экологичный проект.

Так и вышло. Призовые средства оказались очень кстати: половина суммы была вложена в продвижение в соцсетях, smm, изготовление стильных фото и видео. Другая часть была израсходована на новую вывеску, соответствующую дизайн-коду.

Анастасия Тимофеева получила премию "Делай на 100"

- Мне хотелось на своем опыте узнать, какую помощь можно получить начинающему предпринимателю от государства. Ведь Центр «Мой бизнес» появился не так давно, и раньше предпринимателям было намного сложнее. Оказалось, что кроме премии, есть много других форм поддержки. Я получила несколько профессиональных консультаций: одну по бухгалтерии, одну юридическую и неоднократно — по маркетингу с экспертом Инной Карпухиной. Летом я также выиграла возможность посетить ее Акселерационную программу «Формула малого бизнеса». Два месяца обучения дали очень многое: очень хорошая теоретическая база, практические советы, постоянная обратная связь. Удалось узнать много полезного. Если бы посетить такой курс раньше, то удалось бы избежать многих ошибок, — поделилась впечатлениями от образовательных программ Анастасия Тимофеева.

В магазине Pure Land можно приобрести товары без упаковки

Кроме того, она сотрудничала с smm-экспертами по тематике продвижения как аккаунта магазина, так и личного бренда. Сейчас специалисты Центра «Мой бизнес» помогают упаковать франшизу для дальнейшего развития бренда.

- Знаю, что еще есть много услуг, которые оказывает Центр «Мой бизнес». Некоторыми из них очень хочется воспользоваться в будущем. Это, например, помощь в написании сайтов. А в будущем году очень хотелось бы попасть в программу по выходу на маркетплейс. Кроме того, я сейчас сама готовлю экологичный образовательный курс для будущих предпринимателей, надеюсь, он окажется интересным и востребованным, — с оптимизмом смотрит в будущее Анастасия Тимофеева.

IT-бизнес

Наш следующий герой совсем молод. Владиславу Сотникову всего 22 года. А заниматься собственным, пусть даже небольшим бизнесом, он начал в 15 лет. Примером для него стала мама, тоже успешный предприниматель.

Первыми шагами в предпринимательстве для Владислава Сотникова стала организация вечеринок и развлекательных акций. Вместе с другом он искал артистов, подбирал помещения, знакомые девушки рисовали афиши и придумывали дизайн билетов. Ради экономии договаривались с владельцами площадок на свободное время, когда аренда была самой дешевой. В итоге зал оказывался под завязку, а при условии минимальных вложений, концерт окупался более чем.

Первым бизнесом он занялся еще в 15 лет

Позже Владислав Сотников поступил в вуз, выбрав для себя направление, совсем не связанное с бизнесом — теоретическую физику. Однако одновременно с этим устроился работать менеджером продаж.

- Получалось неплохо, но по многим причинам, в том числе и из-за разногласий с руководителем в подходах к продажам, быстрого результата добиться не удалось. К тому же учеба занимала много времени, и я решил сконцентрироваться на ней. На четвертом курсе СГУ я снова начал работать с рекламным агентством, где были достаточно выгодные условия для сотрудничества. Это не была наемная работа, я был абсолютно свободен в управлении своим временем, поиске клиентов и предложении цены. Здесь я получил достаточно большой опыт в реализации своих проектов и научился быть внимательным к финансовой стороне работы, — рассказал он.

Владислав Сотников активно развивает собственные идеи

И вот уже ближе к концу четвертого курса Владислав увлекся IT-направлением, начал сотрудничество с коммерческим организациями и реализовал ряд собственных проектов. Именно тогда он познакомился с Центром предпринимателя «Мой бизнес».

Владислав Сотников стал одним из победителей премии «Делай на 100», получив 100 тыс. рублей на рекламную кампанию. На эти средства он создал сайт и презентационные материалы. И это сразу принесло плоды — уже через месяц был получен интересный заказ, который положил начало целой серии новых проектов.

Владислав Сотников стал победителем премии "Делай на 100"

За пять последующих месяцев было создано порядка 10 сайтов и веб-приложение для крупной международной организации.

- Хочу отметить, что все это время сотрудники Центра «Мой бизнес» помогали нашей команде в решении многих вопросов, оказывали юридическую поддержку. Очень благодарен за такое сотрудничество. Тем более, что в предыдущие два года я и сам неоднократно был участником мероприятий, организованных Центром, выступал как в роли слушателя, так и в роли спикера, познакомился с большим количеством интересных людей, с которыми работаю и сегодня. Так, например, я стал одним из экспертов в заседании экспертного совета Общественной палаты области, познакомился с представителями министерств туризма и культуры, — рассказал Владислав Сотников.

Уже в январе 2021 года Владислав Сотников намерен зарегистрироваться как юридическое лицо. Это позволит ему получить еще больше поддержки о государства.

Сейчас его идеи активно развиваются. Он работает еще над тремя крупными веб-приложениями для международных организаций, в разработке и несколько сайтов для субъектов МСП на территории РФ. Также идет работа над мобильным приложением с уникальным набором пользовательских функций. Оно очень актуально именно сейчас, потому что позволит решать ряд проблем, связанных с распространением коронавируса.

При этом Владислав Сотников активно сотрудничает с правительством Саратовской области, работает над проектами социальной направленности.

Владислав Сотников сотрудничает с правительством Саратовской области в реализации проектов

- С сотрудниками комитета по туризму мы обсуждаем проект «Музей под открытым небом», который предполагается реализовать на территории Саратова. Задача его — создать мобильное приложение, направленное на популяризацию туризма в нашем городе, знакомство с его историческим наследием, а также сохранение историко-культурных памятников архитектуры. В рамках этой идеи, где центральной технологией будет дополненная реальность, планируется в том числе «оживить» утраченные исторические памятники архитектуры, — поделился частью своих планов Владислав Сотников.

Играть дальше

Наш третий герой — молодой бизнесмен, соучредитель маркетингового агентства «Авокадо» Константин Колпаков. Решение заняться собственным бизнесом пришло к нему во время учебы в институте.

- Однажды один интересный бизнес-тренер сломал мое мышление простым действием. Он взял среднюю зарплату и умножил ее на среднее время трудоспособного возраста. Получилась настолько маленькая сумма, которая не покрывала и 10% моих финансовых целей. Тут я понял, что нужно изучать бизнес и искать ходы, — рассказал Константин Колпаков.

Так появилось «Авокадо», агентство, которое занимается поиском лучших решений для автоматизации бизнес-процессов внутри компании, систематизацией и оптимизацией работы конкретных предприятий за счет специальных программ, CRM-систем и других механизмов.

Агентство занимается поиском лучших решений для автоматизации бизнес-процессов

По словам Константина Колпакова, не обошлось и без трудностей на пути развития собственного бизнеса, но все они преодолимы. Самое главное, что свое дело приносит радость и является любимой работой, поэтому сложности не воспринимаются.

- Это все как игра, где постоянно пытаешься перейти на ступеньку выше разными способами. Чем больше результатов удается добиться, чем сильнее обесцениваются уже достигнутые и тем амбициозней становятся новые цели. Но не так давно я нашел старые блокноты со своими записями, и понял, что реализовал уже немало из намеченного в начале пути. Поэтому у меня один самый главный план на будущее — играть дальше! Развивать себя, развивать свое дело, своих клиентов и сотрудников, — поделился Константин Колпаков.

Главный план - играть дальше

Он рассказал о той поддержке, которую получил в рамках нацпроекта. Константин Колпаков и его агентство стали одними из победителей премии «Делай на 100». По его словам, о конкурсе он узнал от коллег-бизнесменов, которые выигрывали в прошлый раз.

- Чисто случайно увидел в соцсетях пост о новом наборе заявок на следующую волну конкурса. Это было самое начало пандемии, все было закрыто, мало кто продолжал работу. А тут шанс получить рекламный бюджет для привлечения большего числа клиентов. Непросто было организовать съемку ролика, который необходим для участия, так как профессионалы этой сферы также были закрыты. Поэтому усилий пришлось приложить немало, но оно того стоило, — рассказал бизнесмен.

Кстати, о своей победе он также узнал от коллег-бизнесменов, которых сам же и уговорил принять участие в конкурсе.

- Был безумно рад победе и уже в первый день начал прорабатывать подробный план по привлечению клиентов на появившиеся деньги. Премию я потратил на посадочную страницу сайта, а также контекстную и таргетированную рекламу, — сказал Константин Колпаков.

Константин Колпаков: В бизнесе сам отвечаешь за финансовый результат

Он признался, что ничуть не жалеет, что занялся бизнесом и рискнул.

- Определенно, работая в компании, ты чувствуешь себя спокойней. Но мне будет трудно обменять спокойствие на тот образ жизни, возможности и ментальное состояние, которое дает «свободное плавание». Кажется, что границ в заработке нет, и только ты отвечаешь за свой финансовый результат, — считает Константин Колпаков.

Итак, три разных молодых бизнесмена с разными путями к успеху. Всех объединяет одно: стремление к цели и желание самореализации. И, конечно, использование рычагов государственной поддержки.

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