Коронавирус в Саратове, последние новости на 14 декабря: рекорд по заражениям пациентов с пневмонией

Зафиксирован рекорд по числу диагнозов пациентов с коронавирусной пневмонией в Саратовской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На утро 13 декабря в Саратовской области стало известно о 260 случаях коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Среди заболевших больше всего саратовцев — 98, 22 в Балаковском районе, 19 в Энгельсском, по десять в Балашовском и Вольском, по восемь в Аркадакском и Ершовском, семь в Новоузенском, по шесть в Базарно-Карабулакском, Дергачевском, Лысогорском и Петровском, по пять в Ртищевском и Саратовском, а также в ЗАТО Светлый. По четыре в Романовском и Хвалынском, три в Александрово-Гайском, по два в Калининском и Татищевском, по одному в Краснопартизанском, Новобурасском, Турковском и Федоровском.

Все заболевшие — контактные лица.

Мы собрали для вас последние новости по коронавирусу на 14 декабря 2020 года.

Число заражений коронавирусом в Саратовской области

У 239 заражение протекает вместе с пневмонией, это рекордное число на сегодняшний день. У восьми с признаками ОРВИ, бессимптомно у 13.

Основая масса заболевших старше 65 лет, таковых 95. Двум не исполнилось и 14 лет.

На сегодняшний день в регионе проведено 845766 лабораторных исследований, из них за последние сутки 5673.

Новая инфекция унесла жизнь пятерых человек. Из них трое — женщины, двое — мужчины, все пожилого возраста.

Общее число жертв коронавируса в регионе достигло 311.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.