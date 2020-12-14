Коронавирус в Саратове, последние новости на 14 декабря: рекорд по заражениям пациентов с пневмонией

Зафиксирован рекорд по числу диагнозов пациентов с коронавирусной пневмонией в Саратовской области
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
На утро 13 декабря в Саратовской области стало известно о 260 случаях коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе.
Среди заболевших больше всего саратовцев — 98, 22 в Балаковском районе, 19 в Энгельсском, по десять в Балашовском и Вольском, по восемь в Аркадакском и Ершовском, семь в Новоузенском, по шесть в Базарно-Карабулакском, Дергачевском, Лысогорском и Петровском, по пять в Ртищевском и Саратовском, а также в ЗАТО Светлый. По четыре в Романовском и Хвалынском, три в Александрово-Гайском, по два в Калининском и Татищевском, по одному в Краснопартизанском, Новобурасском, Турковском и Федоровском.
Все заболевшие — контактные лица.
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Число заражений коронавирусом в Саратовской области
У 239 заражение протекает вместе с пневмонией, это рекордное число на сегодняшний день. У восьми с признаками ОРВИ, бессимптомно у 13.
Основая масса заболевших старше 65 лет, таковых 95. Двум не исполнилось и 14 лет.
На сегодняшний день в регионе проведено 845766 лабораторных исследований, из них за последние сутки 5673.
Новая инфекция унесла жизнь пятерых человек. Из них трое — женщины, двое — мужчины, все пожилого возраста.
Общее число жертв коронавируса в регионе достигло 311.
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