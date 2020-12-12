Коронавирус в Саратове, последние новости на 12 декабря: новый рекорд по заражениям

Зафиксирован новый рекорд по заражениям коронавирусом в Саратовской области. Фото: admkrai.krasnodar.ru
На утро 11 декабря в Саратовской области зафиксировано 263 случая заражения коронавирусом и это новый рекорд.
Основная масса заболевших старше 60 лет — таковых 113 человек, 115 — несовершеннолетних.
У 127 пациентов болезнь протекает вкупе с пневмонией, у 122 с ОРВИ, 14 — бессимптомно.
Всего с начала пандемии новой инфекцией заболели 29 982 человека, выздоровели 25 415, за сутки 194.
Мы собрали для вас последние новости по коронавирусу за 12 декабря.
Число заражений коронавирусом в Саратовской области
За сутки COVID-19 унес жизнь пятерых женщин и одного мужчины.
Не стало 53-летней и 69-летней пациенток с сахарным диабетом и артериальной гипертензией, 71-летней гражданки с артериальной гипертензией и атеросклеротической болезнью сердца. А еще 72-летней и 73-летней женщины, страдавших ишемической болезнью сердца и артериальной гипертензией, 61-летнего гражданина с диабетом и сосудистыми осложнениями.
Число умерших от новой инфекции в регионе достигло 300.
Ученики 48 классов саратовских школ переведены на дистанционку из-за коронавируса
Фото: Евгения ГУСЕВА
Коронавирус затронул все сферы жизни общества. На 11 декабря из-за новой инфекции закрыты шесть школ региона, частично переведены на дистанционное обучение 48 классов. Закрыт Хвалынский агропромышленный лицей и два детских сада.
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