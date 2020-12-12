Коронавирус в Саратове, последние новости на 12 декабря: новый рекорд по заражениям

Зафиксирован новый рекорд по заражениям коронавирусом в Саратовской области. Фото: admkrai.krasnodar.ru

На утро 11 декабря в Саратовской области зафиксировано 263 случая заражения коронавирусом и это новый рекорд.

Основная масса заболевших старше 60 лет — таковых 113 человек, 115 — несовершеннолетних.

У 127 пациентов болезнь протекает вкупе с пневмонией, у 122 с ОРВИ, 14 — бессимптомно.

Всего с начала пандемии новой инфекцией заболели 29 982 человека, выздоровели 25 415, за сутки 194.

Мы собрали для вас последние новости по коронавирусу за 12 декабря.

Число заражений коронавирусом в Саратовской области

За сутки COVID-19 унес жизнь пятерых женщин и одного мужчины.

Не стало 53-летней и 69-летней пациенток с сахарным диабетом и артериальной гипертензией, 71-летней гражданки с артериальной гипертензией и атеросклеротической болезнью сердца. А еще 72-летней и 73-летней женщины, страдавших ишемической болезнью сердца и артериальной гипертензией, 61-летнего гражданина с диабетом и сосудистыми осложнениями.

Число умерших от новой инфекции в регионе достигло 300.

Ученики 48 классов саратовских школ переведены на дистанционку из-за коронавируса Фото: Евгения ГУСЕВА

Коронавирус затронул все сферы жизни общества. На 11 декабря из-за новой инфекции закрыты шесть школ региона, частично переведены на дистанционное обучение 48 классов. Закрыт Хвалынский агропромышленный лицей и два детских сада.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.