Покупатель без маски в Саратове добился от сетевого магазина компенсации морального вреда

Магазин в Энгельсе отказался продавать продукты покупателю без маски Фото: Екатерина Семенова

В Энгельсе Саратовской области вынесено решение суда по делу о взыскании морального вреда за отказ выдать покупателю магазина лицевую маску.

Как сообщили «КП-Саратов» в Энгельсском районном суде, с иском в суд обратился Юрий Смирнов. Как оказалось, в магазин «Гроздь» (ООО «Центр реструктуризации») на улице Тельмана, 150а он зашел 11 мая 2020 года. Сотрудник магазина Ирина Михайловских отказалась предоставить ему бесплатную лицевую маску, так как их у нее не было.

Покупатель счел, что отказ выдать ему маску нарушает его потребительские права. Приобретать средство индивидуальной защиты за свой счет он также не намерен.

- В связи с отказом в обслуживании истец испытал сильный дискомфорт, чувство унижения перед другими покупателями, ему причинены нравственные и психологические страдания. Сотрудники магазина отнеслись к нему пренебрежительно, — говорится в решении суда.

Сотрудники магазинов могут отказать покупателям без масок Фото: Екатерина Семенова

Юрий Смирнов обратился в суд, чтобы его обеспечили маской при посещении магазина «Гроздь», продали ему товар, взыскать с ООО «Центр реструктуризации» 5 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, а также государственную пошлину и почтовые расходы на сумму свыше 800 рублей.

Для принятия решения судья Елена Агеева просмотрела видеозапись с камеры наблюдения и пришла к выводу, что кассир Ирина Михайловских законно отказала мужчине в продаже продуктов, так как это было предусмотрено постановлениями правительства Саратовской области.

- Действия ответчика в ограничении доступа истца как потребителя к товарам с целью их приобретения в условиях «масочного режима», не могут расцениваться как действия, ущемляющие (нарушающие) права потребителей, поскольку такие действия ООО «Центр реструктуризации», отвечают принципу разумности поведения участников гражданских правоотношений и не имеют признаков необоснованного уклонения от заключения публичного договора, — говорится в решении суда.

Жителей настойчиво призывают не нарушать постановление правительства о масочном режиме Фото: Екатерина Семенова

Доводы покупателя, что маску ему были предоставить бесплатно, не были приняты судом во внимание, «поскольку указанным нормативно-правовым актом данная обязанность не предусмотрена».

Таким образом, покупателю было отказано в той части иска, где он просил обеспечить его маской, а также продать товар, даже если он находится без средства защиты. Однако моральный вред был частично компенсирован – 1 тыс. рублей, то есть в пять раз меньше той суммы, которую он запрашивал.

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