Коронавирус в Саратове, последние новости на 4 декабря: новых ограничений на Новый год не планируется

Вводить дополнительные ограничения из-за коронавируса в Саратовской области не планируют

В Саратовской области 3 декабря установлен новый рекорд по заражениям коронавирусом — 255 подтвержденных диагнозов.

В Саратовской области снова установлен рекорд по заражениям коронавирусом Фото: Андрей АБРАМОВ

В основном это саратовцы — 130 человек, 22 жителя Энгельсского района, по семь в Балаковском, Балашовском, Ершовском и Ртищевском районах. В еще 23 — шесть и менее случаев.

Основная масса заражений приходится на возрастную категорию старше 60 лет — 67.

Общее число заболевших в регионе составило 27916 человек, выздоровели за сутки 189 человек.

Число зараженных коронавирусом в Саратовской области

Мы собрали для вас последние новости по коронавирусу на 4 декабря 2020 года.

Новую инфекцию не смогли победить еще шесть жителей региона. Не стало еще трех мужчин и женщин, общее число жертв коронавируса в регионе достигло 256.

Одного заболевшего коронавирусом саратовца нашли мертвым на улице. Об этом на сегодняшнем брифинге рассказал первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов.

Число зараженных COVID-19 граждан, которые лечатся на дому, снизилось. Но это не связано с обязанностью врачей доставлять им лекарства, уточнили в минздраве.

Станислав Шувалов рассказал о сокращении числа амбулаторных больных коронавирусом Фото: Дарья Вострикова

На сегодняшний день с пневмонией лежат в больницах почти 3500 саратовцев.

Первая партия вакцины от коронавируса поступит в регион в субботу, прививать врачей и учителей будут с понедельника.

Новых ограничений из-за COVID-19 на новогодние праздники не планируется. В Управлении Роспотребнадзора по Саратовской области уточнили, что некоторые рекомендации будут, о них сообщат позже.

А еще к 1 января в Саратовской области установят еще аппараты для КТ, их будет суммарно 50.

Коронавирус в той или иной степени повлиял на жизнь каждого человека. Если брать в пример школьников, их дистанционное обучение в начале пандемии и сейчас, многое изменилось. У ребят может быть не более трех уроков в день, а если их преподаватель здоров, то может собрать и очное занятие. Об этом рассказала на брифинге замминистра образования Саратовской области Ирина Чинаева.

Дистанционное обучение для школьников претерпело изменения в сравнении с весной Фото: Евгения ГУСЕВА

На сегодняшний день из-за новой инфекции закрыты шесть школ и 36 классов в образовательных учреждениях региона.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.