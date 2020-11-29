Коронавирус в Саратове, последние новости на 29 ноября: новый рекорд по смертям в регионе

В Саратовской области сразу семь человек скончались из-за коронавируса
Фото: Александр Подгорчук
В Саратовской области на утро 28 ноября стало известно о 251 случае коронавируса. Наблюдается совсем небольшое снижение после рекорда, установленного в пятницу.
Больше всего заболевших в Саратове — 136 человек, 24 в Энгельсском районе, 13 в Балаковском, в еще 19 — по девять и меньше случаев.
Из этого числа 160 человек заболели пневмонией, с признаками ОРВИ — 32, бессимптомно болезнь протекает у 59.
Основная масса зараженных — лица старше 60 лет, таковых 108 человек, восьмерым не исполнилось и 14 лет.
Общее число заболевших в регионе с начала пандемии составило 26668 человек, выздоровели 22713, за сутки 195.
Мы собрали для вас последние новости по коронавирусу на 29 ноября 2020 года.
В этот день зафиксировано рекордное количество смертей из-за коронавируса. Недуг не смогли победить шесть женщин и один мужчина.
Их не стало из-за новой инфекции, что было осложнено развитием двусторонней полисегментарной пневмонии, на фоне сопутствующей патологии и дыхательной недостаточностью.
В это непростое время особенно важна помощь медиков. Депутат ГД Николай Панков пообещал помочь медучреждениям региона с решением вопросов обеспеченности транспортом, жильем, зарплатами. Его работу отметил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.
Николай Панков пообещал помочь медучреждениям Саратовской области
А еще саратовские предприниматели подготовили обращение к председателю ГД Вячеславу Володину о продлении мер поддержки из-за коронавируса для малого и среднего бизнеса. Оно находится на рассмотрении.
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