Коронавирус в Саратове, последние новости на 29 ноября: новый рекорд по смертям в регионе

В Саратовской области сразу семь человек скончались из-за коронавируса Фото: Александр Подгорчук

В Саратовской области на утро 28 ноября стало известно о 251 случае коронавируса. Наблюдается совсем небольшое снижение после рекорда, установленного в пятницу.

Больше всего заболевших в Саратове — 136 человек, 24 в Энгельсском районе, 13 в Балаковском, в еще 19 — по девять и меньше случаев.

Из этого числа 160 человек заболели пневмонией, с признаками ОРВИ — 32, бессимптомно болезнь протекает у 59.

Основная масса зараженных — лица старше 60 лет, таковых 108 человек, восьмерым не исполнилось и 14 лет.

Общее число заболевших в регионе с начала пандемии составило 26668 человек, выздоровели 22713, за сутки 195.

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В этот день зафиксировано рекордное количество смертей из-за коронавируса. Недуг не смогли победить шесть женщин и один мужчина.

Их не стало из-за новой инфекции, что было осложнено развитием двусторонней полисегментарной пневмонии, на фоне сопутствующей патологии и дыхательной недостаточностью.

В это непростое время особенно важна помощь медиков. Депутат ГД Николай Панков пообещал помочь медучреждениям региона с решением вопросов обеспеченности транспортом, жильем, зарплатами. Его работу отметил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

Николай Панков пообещал помочь медучреждениям Саратовской области

А еще саратовские предприниматели подготовили обращение к председателю ГД Вячеславу Володину о продлении мер поддержки из-за коронавируса для малого и среднего бизнеса. Оно находится на рассмотрении.

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