Наставничество и бизнес-перспективы: как поучаствовать в онлайн-конференции и форуму по предпринимательству

Саратовцы смогут поучаствовать в онлайн-конференции и форуму по предпринимательству

Наставник — слово, которое включает в себя мощь, ум, волю и сосредоточенность. Именно наставники обучают молодых предпринимателей Саратова и области всем тонкостям бизнеса.

Актуальная онлайн-программа

В Саратовской области продолжается реализация бесплатного онлайн-проекта «Наставничество». В его рамках самозанятые, люди, планирующие начать свое дело, или представители малого или среднего бизнеса из отраслей, пострадавших в период коронавируса, вместе с опытными наставниками анализируют свои проекты. Идеи дорабатываются и оптимизируются под актуальную ситуацию.

В программу входят различные мероприятия, тренинги и бизнес-игры. Ее логическим завершением 27 ноября станет Форум с участием бизнес-наставников. На нем подведут итоги программы, а лучшие практики наставничества в предпринимательстве будут внедрять на территории области.

Состоится онлайн-форум с участием наставников

Форум начнется в 10:00 и продлится до 14:00. В пленарном заседании, различных секциях и панельной дискуссии все будут участвовать онлайн через платформу Zoom.

Так, гостей форума ждет секция наставничество, экономическая и юридическая секции, а также секция медиакоммуникаций.

На форуме подведут итоги онлайн-проекта «Наставничество»

В первой спикерами станут Михаил Волков, инвестор, общественник и предприниматель, Илья Левин, основатель сети пекарен «Хороший хлеб», на экономические темы с участниками поговорят Александр Баранов, Светлана Герасимик. Про эффективные и недорогие инструменты PR и рекламы, Full-контакт с клиентом поведают Денис Соболев и Екатерина Савкина, а про подводные камни и самообразование в юридической секции расскажут Андрей Ларин и Николай Скворцов.

На онлайн-форуме выступят опытные эксперты

Зарегистрироваться на форум можно на сайте https://nastavnik64.ru/forum. Пролистав вниз, на странице вы увидите форму заполнения для регистрации. В ней надо ввести ФИО, номер мобильного телефона, адрес электронной почты и дату рождения.

Также там есть поле «Целевая группа». Там нужно указать, кто вы:

- те, кто еще не стал предпринимателем, но заинтересован;

- действующий бизнесмен, но не более трех лет;

- самозанятый;

- представитель малого и среднего бизнеса, пострадавшего в результате пандемии коронавируса;

Возможен и такой вариант, что вы не относитесь ни к одной из указанных категорий.

Если вы хотите поучаствовать в форуме от имени юридического лица, то вам потребуется указать название организации и ее ИНН.

Также стоит нажать галочку, что вы живете, работаете или учитесь в Саратовской области.

После этого данные отправятся на обработку, а вам вскоре придет ссылка на онлайн-форум.

Подробнее о проекте «Наставничество» можно узнать на сайте https://nastavnik64.ru/.

Для регистрации на форум нужно заполнить простую форму

Точки роста для молодежи

1 декабря для начинающих предпринимателей и молодых граждан области в седьмой раз организовывают конференцию «Перспективы развития предпринимательства в молодежной среде». В этом году она пройдет онлайн. Заявлены 11 сессий: «ЗОЖ как точка роста», «Кофе как точка роста», «IT как точка роста», «Наука как точка роста» и другие.

Пройдет онлайн-конференция «Перспективы развития предпринимательства в молодежной среде»

На них участники узнают о мерах государственной и негосударственной поддержки бизнеса, о рыночных нишах, наиболее перспективных для развития молодежного предпринимательства. Также всем интересующимся расскажут об основных тенденциях и трендах развития молодежного предпринимательства в Саратовской области, России и мире.

Спикерами станут владелец сети фитнес-клубов, президент Федерации силового экстрима и член городской Общественной палаты Вячеслав Максюта, владелица танцевальной студии и член Совета Саратовского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Юлия Маныкина, первый замминистра молодежной политики и спорта области Андрей Абрашин. Также своим опытом поделятся владельцы кофеен, в том числе из Санкт-Петербурга, и учредители языковой академии и бизнес-школы.

На конференции будет интересно тем, кто младше 30 лет, в том числе студентам. Зарегистрироваться на нее очень легко через сайт https://molodezh-nacproject.ru/: пролистав вниз, в зеленом поле вы увидите форму для заполнения. В ней нужно выбрать свой пол, ввести фамилию, имя и отчество, дату рождения, номер телефона и адрес электронной почты.

Еще одним обязательным полем является секция, в которой вы хотите поучаствовать, и ваш статус в бизнес-мире: самозанятые, безработные, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель и другое, а также принять согласие на обработку данных. Нажав кнопку «отправить», на почту вы получите письмо с указанием времени начала конференции — 10:00 по саратовскому времени 1 декабря.

На конференцию очень просто зарегистрироваться

После пленарного заседания состоится подведение итогов конкурса молодежных предпринимательских проектов. Посмотреть и проголосовать за понравившийся можно на сайте https://molodezh-nacproject.ru/rabotyuchastnikov/.

Сами онлайн-сессии начнутся в 12:30. На них спикеры расскажут о своем успешном ведении бизнеса, совместно с участниками разберут бизнес-кейсы и дадут предпринимателям советы и рекомендации.

Одна из участниц конкурса молодежных проектов, автор проекта «Люди как люди» Анастасия Матвеева, рассказала «КП-Саратов», что решила участвовать в молодежной конференции, потому что это возможность получить дополнительные знания и толчок для собственного развития.

- Секции на конференции охватывают широкий спектр знаний, которые дают предпринимателю возможность получить что-то новое и определить для себя дальнейшее направление развития, — отметила Анастасия. Она поблагодарила организаторов за проведение подобного мероприятия.

Форум и конференция проводятся в рамках реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом России Владимиром Путиным, при поддержке министерства экономического развития Саратовской области и регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.