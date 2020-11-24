Наставничество и бизнес-перспективы: как поучаствовать в онлайн-конференции и форуму по предпринимательству

Саратовцы смогут поучаствовать в онлайн-конференции и форуму по предпринимательству
Наставник — слово, которое включает в себя мощь, ум, волю и сосредоточенность. Именно наставники обучают молодых предпринимателей Саратова и области всем тонкостям бизнеса.
Актуальная онлайн-программа
В Саратовской области продолжается реализация бесплатного онлайн-проекта «Наставничество». В его рамках самозанятые, люди, планирующие начать свое дело, или представители малого или среднего бизнеса из отраслей, пострадавших в период коронавируса, вместе с опытными наставниками анализируют свои проекты. Идеи дорабатываются и оптимизируются под актуальную ситуацию.
В программу входят различные мероприятия, тренинги и бизнес-игры. Ее логическим завершением 27 ноября станет Форум с участием бизнес-наставников. На нем подведут итоги программы, а лучшие практики наставничества в предпринимательстве будут внедрять на территории области.
Состоится онлайн-форум с участием наставников
Форум начнется в 10:00 и продлится до 14:00. В пленарном заседании, различных секциях и панельной дискуссии все будут участвовать онлайн через платформу Zoom.
Так, гостей форума ждет секция наставничество, экономическая и юридическая секции, а также секция медиакоммуникаций.
На форуме подведут итоги онлайн-проекта «Наставничество»
В первой спикерами станут Михаил Волков, инвестор, общественник и предприниматель, Илья Левин, основатель сети пекарен «Хороший хлеб», на экономические темы с участниками поговорят Александр Баранов, Светлана Герасимик. Про эффективные и недорогие инструменты PR и рекламы, Full-контакт с клиентом поведают Денис Соболев и Екатерина Савкина, а про подводные камни и самообразование в юридической секции расскажут Андрей Ларин и Николай Скворцов.
На онлайн-форуме выступят опытные эксперты
Зарегистрироваться на форум можно на сайте https://nastavnik64.ru/forum. Пролистав вниз, на странице вы увидите форму заполнения для регистрации. В ней надо ввести ФИО, номер мобильного телефона, адрес электронной почты и дату рождения.
Также там есть поле «Целевая группа». Там нужно указать, кто вы:
- те, кто еще не стал предпринимателем, но заинтересован;
- действующий бизнесмен, но не более трех лет;
- самозанятый;
- представитель малого и среднего бизнеса, пострадавшего в результате пандемии коронавируса;
Возможен и такой вариант, что вы не относитесь ни к одной из указанных категорий.
Если вы хотите поучаствовать в форуме от имени юридического лица, то вам потребуется указать название организации и ее ИНН.
Также стоит нажать галочку, что вы живете, работаете или учитесь в Саратовской области.
После этого данные отправятся на обработку, а вам вскоре придет ссылка на онлайн-форум.
Подробнее о проекте «Наставничество» можно узнать на сайте https://nastavnik64.ru/.
Для регистрации на форум нужно заполнить простую форму
Точки роста для молодежи
1 декабря для начинающих предпринимателей и молодых граждан области в седьмой раз организовывают конференцию «Перспективы развития предпринимательства в молодежной среде». В этом году она пройдет онлайн. Заявлены 11 сессий: «ЗОЖ как точка роста», «Кофе как точка роста», «IT как точка роста», «Наука как точка роста» и другие.
Пройдет онлайн-конференция «Перспективы развития предпринимательства в молодежной среде»
На них участники узнают о мерах государственной и негосударственной поддержки бизнеса, о рыночных нишах, наиболее перспективных для развития молодежного предпринимательства. Также всем интересующимся расскажут об основных тенденциях и трендах развития молодежного предпринимательства в Саратовской области, России и мире.
Спикерами станут владелец сети фитнес-клубов, президент Федерации силового экстрима и член городской Общественной палаты Вячеслав Максюта, владелица танцевальной студии и член Совета Саратовского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Юлия Маныкина, первый замминистра молодежной политики и спорта области Андрей Абрашин. Также своим опытом поделятся владельцы кофеен, в том числе из Санкт-Петербурга, и учредители языковой академии и бизнес-школы.
На конференции будет интересно тем, кто младше 30 лет, в том числе студентам. Зарегистрироваться на нее очень легко через сайт https://molodezh-nacproject.ru/: пролистав вниз, в зеленом поле вы увидите форму для заполнения. В ней нужно выбрать свой пол, ввести фамилию, имя и отчество, дату рождения, номер телефона и адрес электронной почты.
Еще одним обязательным полем является секция, в которой вы хотите поучаствовать, и ваш статус в бизнес-мире: самозанятые, безработные, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель и другое, а также принять согласие на обработку данных. Нажав кнопку «отправить», на почту вы получите письмо с указанием времени начала конференции — 10:00 по саратовскому времени 1 декабря.
На конференцию очень просто зарегистрироваться
После пленарного заседания состоится подведение итогов конкурса молодежных предпринимательских проектов. Посмотреть и проголосовать за понравившийся можно на сайте https://molodezh-nacproject.ru/rabotyuchastnikov/.
Сами онлайн-сессии начнутся в 12:30. На них спикеры расскажут о своем успешном ведении бизнеса, совместно с участниками разберут бизнес-кейсы и дадут предпринимателям советы и рекомендации.
Одна из участниц конкурса молодежных проектов, автор проекта «Люди как люди» Анастасия Матвеева, рассказала «КП-Саратов», что решила участвовать в молодежной конференции, потому что это возможность получить дополнительные знания и толчок для собственного развития.
- Секции на конференции охватывают широкий спектр знаний, которые дают предпринимателю возможность получить что-то новое и определить для себя дальнейшее направление развития, — отметила Анастасия. Она поблагодарила организаторов за проведение подобного мероприятия.
Форум и конференция проводятся в рамках реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом России Владимиром Путиным, при поддержке министерства экономического развития Саратовской области и регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ».
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