Почетного работника образования в Саратове оставляют жить в доме без коммуникаций

Галина Салдакаева в скором времени может остаться жить в доме без коммуникаций

За последние три года 72-летняя Галина Салдакаева прошла через многие мытарства ради спокойной жизни в своей квартире, но на данный момент испытания для женщины не окончены.

Пенсионерка, Почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации может остаться в жилище без газа, света и воды совсем скоро.

Вся проблема в документах

- Я живу на Большой Горной, 85 больше 50 лет. Дом дореволюционной постройки, раньше там жил купец. А мой дом сделали на месте каретного двора, — рассказала Галина Петровна.

Она предполагает, что путаница с документами произошла из-за того, что когда дом переводили в жилое помещение, литеру не сменили. Даже когда женщина приватизировала квартиру, никакой литеры там не было, просто дом №85 квартира №7.

В этом доме Галина Петровна живет больше 50 лет

- Когда жильцов аварийного дома стали выселять, меня включили в программу под литерой Б, так как по документам у меня не отдельный дом, а квартира. Я долго тянула с вселением в новое жилище, из-за этого состоялся суд, потом еще один, — отметила пенсионерка.

Во время второго заседания, когда пенсионерка решила вселиться, пришел документ, что квартиру не предоставят.

- Якобы это отдельное строение с литерой Р. На основании решения комиссии, которая ко мне никогда не приходила, жилье признали не аварийным, — заявила жительница.

Три года пенсионерка пыталась добиться признания строения непригодным для жилья, писала во многие инстанции, но помощи, по ее словам, не могла добиться. В итоге она сделала техпаспорт, а пришедшая комиссия все же признала дом аварийным. Однако конца этой долгой истории не произошло — чиновники сказали заново вставать в очередь на расселение.

Как снег на голову

Жила бы пенсионерка в аварийном доме, ждала мирно своей очереди, но в октябре увидела объявление, что вскоре дом на Большой Горной, 85 А и Б снесут. Тут Галина Салдакаева забеспокоилась. Ведь у ее жилища и расселенного дома одна общая стена. И если снесут его, то она останется, грубо говоря, на улице.

У квартиры женщины и расселенного дома есть общая стена

Еще она обращалась в городской комитет по управлению имуществом, но оттуда пришел ответ, что дом не стоит на кадастровом учете. Ирония в том, что есть свидетельство о праве собственности с кадастровым номером, а в 2017 году КУИ пытался изъять эту квартиру.

Сегодня, 23 ноября, по словам женщины, она ходила в жилищный отдел администрации Волжского района. Там у нее состоялся разговор с работницей отдела жилищного хозяйства администрации Волжского района по имени Алла Петровна.

- Она кричала на меня, что «все равно снесут дом, где бы вы ни были. Где хотите, там и живите», — поделилась переживаниями пенсионерка.

Галина Петровна рассказала, что уже написала обращение в адрес председателя Госдумы Вячеслава Володина, в прокуратуру. Пока что женщина живет одна, ее дочь с младенцем на руках выписалась и уехала жить в другую квартиру, так как там было холодно.

Она более 45 лет проработала преподавателем музыкальных дисциплин в педагогическом колледже. У нее есть множество грамот за многолетнюю работу, медали и знак Почетного работника образования. При всем этом Галина Салдакаева, которая привила музыкальный вкус не одному поколению саратовских ребят, боится остаться брошенной в буквальном смысле без крыши над головой и без стены в доме.

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