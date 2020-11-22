Коронавирус в Саратове, последние новости на 22 ноября: новый рекорд по заражениям

В Саратовской области установлен новый рекорд по коронавирусу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На утро 21 ноября стало известно о 241 заражении коронавирусом в Саратовской области.

Это новое рекордное значение.

Всего с начала пандемии в регионе новую инфекцию подхватили 24948 человек, выздоровели 19597, за сутки 875.

Число заражений в Саратовской области

Новые случаи распределились так: Саратов — 128, Энгельсский район — 22, Балаковский — 15, в еще 21 районах по семь и менее случаев.

Среди заболевших все контактные лица. Из них пневмонией заражены 174 человека, с признаками ОРВИ 51, бессимптомно новая инфекция протекает у 51 пациента.

Основная масса заболевших старше 60 лет — таковых 92 человека, 48 в возрасте от 50 до 59 лет, 40 от 40 до 49 лет, 24 от 30 до 39 лет, 21 от 20 до 29 лет. Двум от 18 до 19 лет, 13 пациентам не исполнилось и 14 лет, один относится к возрастной категории от 15 до 17 лет.

Заболевшие находятся под наблюдением врачей.

Отметим, что коронавирус унес жизнь еще трех жителей региона, общее число жертв новой инфекции достигло 205.

Сегодняшний рейд по автобусам показал, что шоферы и пассажиры стали внимательнее относится к своему здоровью. Граждане стали чаще надевать маски.

А еще балашовские медучреждения первыми получили автомобили для медиков. Теперь персонал 1-й и 2-й поликлиник будет отправляться на вызовы и развозить лекарства для больных коронавирусом на новых авто.

Балашовские медики получили новые автомобили

Всего для учреждений региона закуплено 40 автомобилей, после оформления бумаг транспорт будет направляться на линию.

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