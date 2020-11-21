Елена Нерозя рассказала в студии «КП-Саратов» о дистанционном обучении

Саратовские педагоги прошли обучение для работы в дистанционном формате
И.о. министра образования Саратовской области Елена Нерозя в рамках программы «Говорим о главном» рассказала в студии «КП-Саратов» о дистанционном обучении.
Программа вышла в эфир сегодня днем, 21 ноября.
Она отметила, что теоретически к такому переходу была готовность давно. Не обошлось без проблем с технической обеспеченностью.
Педагоги прошли дополнительное обучение, им оказывают помощь руководители организаций, чтобы те не чувствовали, что не могут справиться.
-Я удивлена трудолюбию учителей, которые уже знают, как сделать видеоконференцию, дать доступ ученикам и оградить его от нежелательных лиц, — подчеркнула она.
Елена Нерозя рассказала о создании горячей линии при институте развития образования, куда учителя могут обратиться, если им нужна помощь.
Она отметила, что полного перехода на дистанционное обучение не будет. Конечно, ограничения из-за коронавируса вносят свои коррективы и спрогнозировать ситуацию невозможно. Однако без учета этого говорить о только онлайн-обучении не приходится.
Узнать подробнее о том, как развивается дистанционное обучение в Саратовской области можно в полном выпуске программы.
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