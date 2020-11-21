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В Саратове у стройки обнаружен расчлененный труп мужчины

Очевидцы сообщают, что на месте преступления лежат сразу четыре пакета
Дарья Вострикова
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Жители Заводского района обнаружили расчлененное тело мужчины

Жители Заводского района обнаружили расчлененное тело мужчины

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Сегодня утром, 21 ноября, прохожие обнаружили у строительной площадки у дома №187 на Огородной улице в Саратове труп мужчины.

Жители Заводского района обнаружили расчлененное тело мужчины

Жители Заводского района обнаружили расчлененное тело мужчины

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, очевидцы поспешили сообщить о произошедшем в полицию.

Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия, тело мужчины. На его теле, конечностях и голове обнаружены различные повреждения.

Обстоятельства трагедии выясняются, личность гражданина устанавливается. Проводится судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины его смерти, по результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

В паблике «Заводской Online Саратов» соцсети «ВКонтакте» местная жительница Дарья Какутина уточнила, что видела на месте происшествия полицию, криминалистов и «несколько пакетов», намекая на их человеческое содержимое.

-Сразу убийство, расчленёнка. Страсти какие, может ребята просто порядок наводят, — написал Александр Матвеев.

- Труп мужчины, возраст не могут определить, поскольку с него сняли скальп, — уточнила пользовательница соцсети «ВКонтакте» Нюта Мельникова.

Трагедия в Заводском районе привела к бурному обсуждению в соцсетях

Трагедия в Заводском районе привела к бурному обсуждению в соцсетях

-Проезжала, показалось что голый мужчина лежит. Могу ошибаться, — отметила Екатерина Туктарова.

Саратовцы выдвигают свои предложения об убийстве

Саратовцы выдвигают свои предложения об убийстве

Напомним, еще одна трагедия произошла вчера, 20 ноября, в Энгельсе.

Вторая трагедия за два дня произошла в Саратовской области

Вторая трагедия за два дня произошла в Саратовской области

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Своего шестилетнего пасынка оставил с 47-летним приятелем 37-летний мужчина и пошел по своим делам. По возвращению он обнаружил изрезанное бездыханное тело ребенка.

На гражданина завели уголовное дело, к которому подключены наиболее опытные криминалисты. Расследование контролирует прокурор Саратовской области Сергей Филипенко.

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загороднева сообщала, что этот мужчина рецидивист, он был в невменяемом состоянии. Соответствующих заключений экспертиз пока нет.

Отмечается, что его мать в тот день родила седьмого ребенка, она лишена родительских прав на некоторых из своих детей, которые проживают в различных районах региона.

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