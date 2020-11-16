Топ странных новостей в Саратовской области на неделе с 9 по 15 ноября

Люстра во дворе жилого дома в Саратове добавила уюта и легкой сумасшедшинки

Неделя прошла — ну и слава Богу. Как-то так сейчас думают россияне, учитывая нестабильную ситуацию с коронавирусом. Авось — отечественная сила, на которую всегда возлагали большие надежды, и она сейчас как никогда актуальна: нельзя же не ходить в магазин и не ездить в транспорте. Поэтому — авось пронесет, хотя есть и маска на лице. «КП-Саратов» представляет традиционный обзор новостей, которые в минувшие семь дней будоражили, огорчали, умиляли.

Неожиданный образовательный конфликт случился на этой неделе. Разругались родители школьников. Напомним, ученики с 6 по 11 классы перешли на дистанционку. У малышей осталась очная форма. Вот на эту тему взрослые и сцепились. «Наши дети не получат знания», — возмущались одни. «Наши дети заболеют в школе», — недовольны другие. Истины в этом вопросе нет. Однако чиновники постарались угодить «и вашим, и нашим».

- Когда мы говорим, что в младших классах работает преимущественно один педагог, как правило, этот педагог имеет допспециальность и может провести и музыку, и ИЗО, и иностранный язык, как и физкультуру. Поэтому возможно организовать полноценный образовательный процесс, — пояснила замминистра образования Ирина Чинаева, отвечая тем родителям, которые уверены, что одним учителем обойтись в начальной школе нельзя.

Ну, а кто аргумент не воспринял, могут перейти на индивидуальные занятия, передаваемые, например, по телефону. Такая возможность есть. Нужно лишь написать заявление.

Что касается неопределенности с дистанционным образованием старшеклассников, то сейчас решение принято только на две недели и, по мнению чиновников, технология передачи знаний на расстоянии уже отработана.

Примирять родителей позвали даже Героя Труда РФ, учителя истории саратовского лицея математики и информатики Людмилу Корнилову. «Дистанционку» в Саратове для старших классов она назвала оправданной мерой.

- Да, дистанционное обучение — сложный процесс для учителя и ученика. Но современные цифровые площадки предоставляют хорошие возможности для альтернативной работы в условиях свирепствующего заболевания. Это меньшее из зол, потому что жизнь человека дороже всего, — отметила Корнилова.

Побузили родители и успокоились, потому как вариантов в большом количестве, как оказалось, нет.

Нечто подобное, но с большим градусом скандала, произошло на прошлой неделе в чиновничьей среде. Добровольно-принудительно ушел с поста глава саратовского Росздравнадзора Дмитрий Цымбал. Получил на орехи и министр финансов Вадим Ойкин. И это за то, что где-то на складе простаивали четыре аппарата КТ, хотя могли бы работать на благо саратовцев, учитывая сегодняшнюю высокую востребованность этого вида исследования. Ткнул носом в проблему спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он же посчитал, сколько денег бездействие чиновников принесло частным клиникам, где есть подобная техника. Получилось около 60 млн рублей. Он также потребовал от прокуратуры проверить профильные ответственные ведомства и выяснить, почему не выделили деньги на установку аппаратов КТ, почему не провели контрольные мероприятия в связи с неустановкой, почему медорганизациям не вовремя перечисляли деньги. Отвечать будут Минфин, Росздравнадзор. ТФОМС. Не исключено, что из-под кого-то выбьют кресло. Позиция «глаз за глаз» весьма верная, учитывая, что люди, по которым прокатится прокурорский каток, имеют полномочия и неплохую зарплату. При этом в нужный момент стремятся оказаться на периферии.

Удивила на прошлой неделе волна благотворительного хауса. Всяк чиновник и депутат стремился отдать свою служебную машину на нужды медиков. Первые добровольцы делали это сознательно, последующие руководствовались голосом внутренней жабы: «Делай как все, иначе возненавидят». Рабочий автомобиль пожертвовал министр здравоохранения Олег Костин, из гаража правительства выделили десять тачек, позже к акции прилипли депутаты и муниципальные чиновники. Венчает процесс постановление за подписью председателя правительства региона Романа Бусаргина, которое гласит, что комплексные центры социального обслуживания населения Саратовской области должны отдать свои машины для работы медикам. А на выходных стало известно о закупке 40 легковых машин специально для врачей первичного звена. Паника сожрала всех. Иногда кажется, что под врачей вот-вот отдадут даже троллейбусы и трамваи. И если надо, пожалуйста, главное, чтобы чиновники под шумок взамен прежних машин себе новых «Мерседесов» за бюджетные деньги не накупили.

Вот и депутаты на прошлой неделе, находясь в плену паники, предложили на время отменить рецепты на некоторые лекарства. Вообще-то, сделать это на региональном уровне невозможно – тема федеральная. Но у страха глаза велики. В целом ситуация сложилась парадоксальная. Люди толпой побежали скупать антибиотики и противовирусные препараты в аптеках. Образовался дефицит. Выяснилось, что изначально эти препараты обязаны отпускать только по рецепту. Так и сделали, пытаясь справится с нехваткой лекарств. Возникла другая проблема: врачи слишком загружены и не могут оперативно выписать рецепт, и больной ждет несколько дней этого жизненно важного документа. Круг замкнулся.

Прошлая неделя вообще выдалась коронавирусной: что не день, то рекорд по зараженным. COVID-19 пролез в очередной раз в очередной дом престарелых – в балаковский. Выявили 40 случаев - у десяти сотрудников и 30 пенсионеров. Тестирование еще 429 человек показало отсутствие COVID-19. Уже хорошо, что вовремя спохватились. А помните 1 октября в Балашовском интернате выявили 86 случаев заражения у престарелых. Тогда директора учреждения попросили освободить кресло. Как поступят на этот раз? Наверное, уволят заместителей, ведь больных-то вдвое меньше выявили.

На прошлой неделе выяснилось, что саратовцам все чаще требуются услуги психологов. Как говорится, точка невозврата пройдена, дерзкие и суровые горожане сдались под натиском коронавируса. Спрос вырос по сравнению с прошлой осень аж на целых 64%! Поднялись и цены на лечебные беседы — один сеанс в Саратове обойдется примерно в 600 рублей, это на 20% выше уровня прошлого года. Скоро в топ выйдут психиатры. Они будут лечить ковидную шизофрению. Предпосылки имеются, учитывая повышенный спрос на лекарства в аптеках.

Ну а кто-то свою жизнь решил улучшить через смену фамилии. Таковых в 2020 году набралось 845 человек. Об этом на прошлой неделе сообщила начальница управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева. Меняли не на абы какие. Граждане принимали решения в пользу фамилий известных современников или исторических личностей: Троцкий, Гофман, Греф, Сперанский, Юсупова и Байетт. Жаль, что судьба не передается через фамилию, иначе все бы присваивали себе имена из топ-100 «Форбс».

Еще немного абсурда не повредит. Видимо, подобным образом рассуждали люди, которые повесили на улице во дворе дома на Вольской люстру. Такая обычная люстра из СССР. Намек властям — освещайте и благоустраивайте территории. А еще саратовцы пытались обратить внимание сильных мира сего на «танцующий» тротуар и такие же «пляшущие» рельсы в Заводском. Даже удивительно, как здесь еще не случилось ЧП.

А напоследок знайте, на прошлой неделе стало известно, что в Заводском районе Саратова родилась тройня — Кирилл, Тимофей и Семен. А еще 70 лет назад родился Аяцков Дмитрий Федорович, бывший губернатор региона, юбилей отметил на минувшей неделе. Поздравить нельзя забыть. Запятую ставьте сами. Или все таки понять и простить? Не болейте.

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