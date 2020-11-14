В центре Саратова полыхал трамвай №3

В центре Саратова загорелся трамвай
Фото: Ольга Симонова
Сегодняшний вечер, 14 октября, не закончился для Саратова спокойно.
В самом сердце города, на перекрестке улиц Рахова и Вавилова, у галереи «Каштан» произошло ЧП.
По рельсам ехал трамвай №3, к счастью, без пассажиров. По словам очевидцев, транспорт следовал в депо.
На протяжении нескольких лет в Саратове почему-то горят именно трамваи №3
Фото: Ольга Симонова
Внезапно второй из вагонов в сцепке загорелся.
В региональном ГУ МЧС уточнили, что к 19:22 пламя на площади 15 кв.м. локализовали. Сотрудники экстренной службы потушили пожар к 19:48.
Пламя потушили к 19:48
Фото: Ольга Симонова
Водитель транспорта отделался стрессом, он находится в скорой помощи. О причинах ЧП пока не сообщается.
Напомним, что это не единственный подобный случай. В феврале 2020 года горела та же «тройка», но на 6-й Дачной.
На протяжении нескольких лет в Саратове почему-то горят именно трамваи №3
Фото: Ольга Симонова
На место прибыли пожарные и две единицы техники, а очевидцы недоумевали, зачем тушить электротранспорт водой.
В 2019 году снова горел трамвай маршрута №3, у остановки «улица Соколовая». Пассажиры сами покинули транспорт, пятеро человек личного состава МЧС потушили пламя на площади 10 кв.м. за 20 минут.
А в 2015 году пассажиры десятого маршрута электротранспорта очень удивились дыму, который пошел из транспорта. Возгорания не было, а некоторые из очевидцев даже восприняли это как обычное явление. Ведь вагоны старые, а значит, такое неизбежно.
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