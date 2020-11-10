Когда аренда офиса — это недорого: как стать резидентом бизнес-инкубатора?

Саратовский областной Бизнес-инкубатор

Многие молодые люди думали: «Эх, вот бы стать предпринимателем и работать самому на себя». Чаще всего эти мечты в самом начале натыкались на вопросы: Где? Что? Как? С чего начать? — и разбивались, как волны о скалы, так и оставаясь просто невоплощенными идеями.

А зря, ведь они могли бы обратиться в Бизнес-инкубатор. Это то место, где буквально взращивают бизнесменов. Из неопытных парней, девчонок, а иногда и взрослых людей делают солидных бизнесменов и бизнесвумен.

Бизнес-инкубатор — это такой современный комплекс зданий на улице Краевая, 85, в Саратове. Их общая площадь — более 2,5 тыс. кв. м. Центр предпринимателя «Мой бизнес» образовался на базе Бизнес-инкубатора и работает в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», разработанного по поручению Президента РФ Владимира Путина и реализуемого при поддержке минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.

В Бизнес-инкубаторе можно арендовать офисное помещение по льготной цене

Заходи и живи

Бизнес-инкубатор помогает неопытным бизнесменам понять, как устроен мир предпринимательства, учит их бизнесу, например, как повысить квалификацию в сфере закупок. Резиденты Бизнес-инкубатора могут рассчитывать на получение бесплатных консультационных услуг по вопросам права, налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, развития предприятия, бизнес-планирования, повышения квалификации и обучения, продвижения услуг, государственной поддержки бизнеса. А также могут бесплатно участвовать в обучающих программах и семинарах.

И самая главная антикризисная поддержка — это предоставление офисных и производственных помещений в аренду по льготной цене. И это не просто четыре стены и окно. В них есть мебель, компьютеры, техника, телефоны, интернет, пожарная и охранная сигнализация. Там даже убираются каждый день, а рядом с Бизнес-инкубатором имеются парковочные места.

Директор и издатель журнала «Территория» Анастасия Кривега, участник регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», является резидентом бизнес-инкубатора. Она поделилась с «КП-Саратов» своим опытом участия в программах господдержки и рассказала, почему до сих пор сотрудничает с Центром «Мой бизнес».

- В Бизнес-инкубаторе очень хорошие условия для стартаперов, тех, кто решил открыть свое дело. Там хорошие сотрудники, администрация, предоставляют помещения по льготной цене, консультации по правовым вопросам. Также есть все, что необходимо: оргтехника, мебель, офис всем снабжен, — рассказала Анастасия.

Резидент отметила, что через Бизнес-инкубатор поучаствовала в выставках, мероприятиях, поездках, мастер-классах от экспертов, послушала семинары.

- Я очень рада, что судьба свела меня с этим проектом — Бизнес-инкубатором. Он предоставил офис и все условия для развития. Хотелось бы, чтобы таких организаций было еще больше, потому что это неоспоримая поддержка и помощь, — подчеркнула собеседница.

Анастасия рассказала, как стала резидентом. По ее словам, они составили бизнес-план своего проекта — журнала «Территория», с ним подали заявку на участие в конкурсе от инкубатора, который и выиграли.

В первый год аренды офис или производственная площадка будут стоить 40% от рыночной цены, во второй — 60%, в третий — 80%.

Директор и издатель журнала «Территория» поделилась с «КП-Саратов» своим опытом участия в программах господдержки

Время пробовать силы

Сейчас как раз проводится конкурс на предоставление таких помещений. Выставлены три лота:

1 — офис №307 на первом этаже. Его площадь 17,2 кв. м. Аренда за месяц в первый год всего 2 930,88 рубля.

2 — офис №312 на первом этаже. Его площадь 17,5 кв. м. Аренда за месяц в первый год — 2 982 рубля.

3 — офис №401 на втором этаже. Его площадь 18,1 кв. м. Аренда за месяц в первый год — 3 084,24 рубля.

Выставлены три лота на право льготной аренды

Как арендовать помещения, спросите вы. А все просто: нужно всего лишь стать резидентом, а для этого — поучаствовать в конкурсе. Ведь желающих на офисы по такой «вкусной» цене и огромную поддержку от инкубатора немало. Сейчас как раз открыт прием заявок.

Резидентом бизнес-инкубатора может стать организация, зарегистрированная в Саратовской области по форме ООО или ИП. Главное, чтобы ей было не больше трех лет.

Подать заявку можно до 23 ноября 2020 года по адресу: Саратов, улица Краевая, дом №85, кабинет №203.

Если вам не хватило информации из этого текста и вы загорелись желанием узнать еще больше о предпринимательстве, позвоните по номеру 24-54-78 (доб. 149, 151). По этому же телефону вам расскажут о форме подачи заявок, критериях оценки заявителей и порядке подведения итогов конкурса.

Подать заявку можно до 23 ноября

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