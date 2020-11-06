Как в сериале: В Аткарске мать более 20 лет скрывала от дочери существование сестренки

Жительница Аткарска три года пытается найти свою сестру

Юлия Кирюхина жила вместе со своей старшей сестрой Натальей и мамой по имени Любовь в Аткарске. Женщина пила, детство было непростым, но больше всего четырехлетнюю девочку беспокоил только один вопрос.

В возрасте четырех-пяти лет она отчетливо видела, как у ее мамы округлился живот. Однако потом прибавления в семействе не было, а на все вопросы ей отвечали, что «ляли нету». Не помнила ничего о беременности женщины и ее старшая сестра, но для Юлии воспоминания были свежи.

Потом ее мать начала пить сильнее прежнего, девочки отправились в приемные семьи, потом вышли замуж и создали свои. Вопрос с ребенком позабылся, в городе ползли слухи, что девочка умерла. Все изменилось в тот момент, когда Любови Кирюхиной не стало.

Ее соседка сообщила Юлии, что та рассказывала о ребенке, которого бросила. Мать-кукушку мучала совесть, ей хотелось узнать, жив ли ее ребенок. Возможно, это стало одной из причин пьянства.

Всю свою жизнь мать скрывала от дочери, что у нее есть сестра Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тогда Юлия поняла, что ее воспоминания правдивы, и начала искать. Она попыталась найти ответ в местном архиве. Оказалось, что есть ребенок, который родился примерно в 1999-2000 годах, как она и запомнила. Но данные девочки, хотя бы точный год и месяц, ей не дали.

Подруги матери говорили Юлии, что ребенка отправили в семью военных в Татищево или Светлое. Под описание подошла чета Кузнецовых, но никакой информации от них Юлия не получила. Более того, в беседе супруги начали нервничать и многословием не отличались.

- Моя подруга работала в детской больнице, и она сказала, что детей-отказников в то время направляли в столицу или оставляли в Аткарске, — отметила она.

Тогда Юлия решила связаться с отцом девочки. У него своя семья, он живет в столице, а ее мать была его любовницей. Но отгадку найти даже там не удалось.

Однако девушка не сдается и очень хочет найти свою кровинку. Ведь она может жить рядом с ней, только та об этом не знает.

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