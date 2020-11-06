В середине недели Саратов накроет морозами и снегом

В Саратов 10 ноября придут холода Фото: Дарья АСЛАМОВА

Вскоре в Саратовскую область придут холода.

Как рассказала «КП-Саратов» замруководителя регионального Гидрометцентра Светлана Цветайло, в выходные, 7 и 8 ноября, температура будет выше климатической нормы на 2–7 градусов.

- Ночью по области будет +1…+6 градусов, в пониженных местах при прояснении — до -2. Днем температура будет подниматься до +4…+9 градусов. В субботу, 7 ноября, пройдут дожди, может быть, со снегом. Осадки будут небольшие, в Правобережье, возможно, умеренные, — отметила Цветайло.

Днем 8 ноября осадков не будет, но вечером они начнутся и перейдут в ночь на 9 ноября.

Ветер по области может усилиться. В субботу прогнозируются порывы до 15–17 м/с, а уже в воскресенье — 15-20 м/с.

Однако еще хуже погода будет на следующей неделе. Во власть вступает настоящая поздняя осень. 10 ноября она принесет с собой резкое похолодание, а уже на следующий день в области как ночью, так и днем будет температура ниже нуля.

Также в середине недели в области ожидается выпадение снега. На севере региона, на границе с Пензенской областью, из-за смешивания снега и сильного ветра могут образоваться небольшие метели. Это ухудшит видимость и ситуацию на трассах.

- В выходные дни надо подготовить свои машины к зиме. Нужно переобуть транспорт, — призвала Цветайло.

На севере Саратовской области ожидаются небольшие метели Фото: Архив "КП"

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