Пьяные «футболисты» избили девушку, парня и 62-летнюю женщину в Саратове

Полиция в Саратове устанавливает обстоятельства избиения трех человек Фото: Ольга Симонова

В Саратове трое парней избили девушку с парнем и пенсионерку, его мать.

ЧП случилось во дворе многоэтажного дома, где молодые люди играли в футбол. При этом, по словам потерпевшего, они были пьяны.

Сначала все было мирно — игроки попросили мужчину, когда тот шел мимо, кинуть им укатившийся мяч. Потом, предположительно, ситуация складывалась таким образом: прохожий сделал молодым людям замечание — как за нетрезвый вид, так и за нецензурную брань. В ответ агрессивные футболисты догнали его, набросились толпой и принялись избивать.

ЧП произошло у многоэтажки в Саратове. Фото канала LifeShot

Из дома вышли девушка пострадавшего и его мать. Они попытались защитить мужчину, но молодые люди принялись бить и их также. В итоге все трое, включая 62-летнюю женщину получили серьезные травмы — вплоть до сотрясения головного мозга.

Молодые люди напали на парня, девушку и женщину в возрасте. Фото канала LifeShot

Пострадавшие обратились в полицию. Правоохранителям удалось установить личности подозреваемых. Те свою вину отрицают, якобы, мужчина их назвал «козлами», что крайне обидело любителей футбола. За это они его вовсе и не били, а просто дали несколько пощечин. Об этом пишет телеграм-канал LifeShot.

В полиции сообщили «КП-Саратов», что сейчас уточняются все обстоятельства данного дела. Устанавливается также возраст нападавших, возможно, они еще несовершеннолетние. Кроме того, выясняется, было ли их только трое или больше.

Полиция проводит проверку случившегося. Фото канала LifeShot

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