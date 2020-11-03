Коронавирус в Саратове, последние новости на 3 ноября: начата раздача бесплатных лекарств от СOVID-19

Болеющим коронавирусом саратовцам начали выдавать бесплатные лекарства для лечения Фото: Александр Уриевский

На утро 2 ноября в Саратовской области зарегистрировано 195 случаев коронавируса, об этом сообщили в оперативном штабе. Это не рекордное число, но и о снижении заболеваемости говорить не приходится.

Число заражений коронавирусом в Саратовской области

Больше всего заболевших в Саратове — 148 человек, 12 в Балаковском районе, в других шесть случаев и менее.

Замглавы Роспотребнадзора региона Надежда Матвеева пообещала разобраться с регистрацией заболеваемости коронавирусом в Энгельсе, где уже третий день не фиксируются новые заражения.

Надежда Матвеева пообещала разобраться в сложившейся ситуации с заражениями в Энгельсе

Новую инфекцию не смогли побороть двое жителей Саратовской области, общее число жертв COVID-19 в регионе достигло 158. От «иных патологий» с коронавирусом скончались 634 человека.

Теперь больным коронавирусом гражданам для лечения на дому начали выдавать бесплатные лекарства. Об этом сообщил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин. Из федерального бюджета для этих целей выделили 91 млн рублей.

Роман Бусаргин рассказал о поставках лекарств для лечения коронавируса

Медикаменты из методического списка имеются в наличии, уже сегодня вечером поступит еще одна партия, в среду объемы поставок увеличатся.

И. о. министра здравоохранения Саратовской области Асят Выкова рассказала, что с 3 ноября лекарства будут отправлять в Энгельс, Балашов и Балаково, где их будут распределять по поликлиникам и больницам в том числе и другие районы.

Асят Выкова сообщила о начале поставок бесплатных лекарств от коронавируса для больных в районах Саратовской области

Медикаменты можно будет получить через те учреждения, где есть первичное звено.

Жительница Саратова Екатерина Сарайчикова рассказала о нехватке лекарств и свободных мест в больницах. Напомним, она потеряла мать, которая болела острым инфекционным заболеваниям. Состояние пенсионерки ухудшалось, но помочь лекарствами ее дочь и муж не могли за их неимением. Она поблагодарила врачей «скорой», которые уговаривали больницы принять пенсионерку, но этого произошло только после падения уровня кислорода в крови пациентки до 49%.

Екатерина Сарайчикова потеряла мать из-за отсутствия лекарств в аптеках

Сейчас информацию о наличии лекарств в аптеках публикует оперштаб, но препаратов пока что всем не хватает.

Отметим, что саратовской «скорой помощи» не хватает врачей и медсестер. Об этом на брифинге заявил замминистра регионального здравоохранения Денис Грайфер.

Саратовской скорой помощи не хватает медработников и врачей Фото: Ольга Симонова

Пока что коронавирус не снижает своих темпов, что не может не сказываться на работе организаций. Поэтому попасть в МФЦ сейчас можно только по предварительной записи.

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