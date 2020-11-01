Санавиация в Саратовской области расправляет крылья. Или лопасти

Санитарная авиация Саратовской области переживает взлет. Касается это как количества вылетов на воздушном транспорте, так и качества эвакуации пациентов. Развитие экстренной специализированной скорой помощи стало возможным благодаря национальному проекту «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Так или иначе санитарная авиация региона существовала еще с советского периода. После развала СССР служба прибывала в анабиозе с периодическими финансовыми вливаниями и спустя почти четверть века была возрождена. С 2014 года помощь с воздуха стала регулярной, но число вылетов было небольшим – около 20 в год.

- Сейчас благодаря национальному проекту мы получили возможность иметь на территории области в круглосуточном режиме функционирующий вертолёт МИ-8, который имеет на борту целых 2 койко-места и который обеспечен всем необходимым. По сути, это палата реанимации на крыльях. Это великолепнейшее подспорье. Мы благодаря только этому вертолету совершили 56 вылетов в 2020 году, а должны до конца года 125 осуществить. Это реально спасенные жизни, - рассказал «КП- Саратов» первый заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов.

Вертолет вылетал практически во все районы. Полеты не ограничивались только территорией региона. Пациентов доставляли в клиники других областей.

- Мы осуществляли вылеты и за пределы Саратовской области. Мы доставили в Пензенскую область ребенка, который нуждался в оказании высокотехнологической хирургической помощи. То есть он практически сразу из райцентра попал на хирургический стол в федеральную клинику. Этого у нас раньше не было. Мы оцениваем этот проект как нечто нужное и правильное, поэтому будем дальше продолжать развивать его. На следующий год у нас запланировано еще больше вылетов и дальше они идут по нарастающей - в 2024 году мы должны минимум 186 вылетов совершить. С учетом того, что никто не отменяет работу санитарной авиации на земле, - рассказал Шувалов.

Как бы это не звучало странно, но санитарная авиация задействует в своей работе не только воздушный транспорт, но и автомобили. Есть ситуации, когда пациент находится не так далеко и особенность транспортировки не подразумевает использования вертолета. Мало говорят и о другом аспекте деятельность санавиации – оказание консультативной помощи. В век цифровых технологий врач на расстоянии с помощью портативных камер может визуально оценить состояние пациенты, проанализировать данные спецприборов и рекомендовать ту или иную тактику лечения.

- Это все делается в режиме реального времени без выезда на место. Сейчас еще в нашу медицинско-информационную систему, скажем так - в историю болезни человека - внедрены телемедицинские модули, лабораторные, но самое главное, там создан архив медицинских изображений. То есть врач в Саратове может посмотреть не только описание заключения, но и сами картины нейровизуализации, КТ, рентгеновского исследования. Он может у себя их посмотреть на экране компьютера ровно также, как их видит тот специалист, который находится в районе области, - сообщил Шувалов.

Ставка с санавиации в любом случае делается на максимальную оперативность. Поэтому сетью выездных бригад планируют покрыть весь регион. В настоящий момент созданы группы при областной клинической больнице и детской областной клинической больнице.

- Чтобы мы могли увеличить доступность бригад санитарной авиации, по поручению губернатора уже создана служба санитарной авиации в энгельсской городской клинической больнице, которая закрывает направления «Ершов – Дергачи». Создана бригада санитарной авиации в балаковской городской клинической больнице. Там медики закрывают направление в сторону Перелюба, Хвалынска, Духовницкого района. Это их зона ответственности. Это не значит, что из Саратова нельзя послать бригаду. Каждый раз диспетчер санитарной авиации принимает решения откуда будет быстрее. Мы так же планируем сделать такой же пост в Балашове, - рассказал Шувалов.

Также бригады санитарной авиации планируют вертолетом доставлять в места крупных дорожно-транспортных происшествий

- Вертолет может приземлиться в любом месте, включая даже дорожную сеть. У нас нет проблем, где посадить вертолет районах области. Мы даже работаем над тем, что в случае, если есть какое-то крупное ДТП или другая катастрофа, была возможность вылетать. Но это сложно, мы же не можем спрогнозировать, где это случится. Но центр медицины катастроф заточен на то, что если есть такая необходимость, ставят в известность санитарную авиацию, и все меры принимаются, - сообщил первый замминистра.

Вертолет сейчас работает достаточно активно. Он может за день осуществить 2-3 вылета. Задача не просто оперативно доставить пациента в клинику, но и в процессе транспортировки поддерживать его состояние здоровья и оказывать помощь. Поэтому на борту вертолёта есть все необходимое оборудование – аппарат ИВЛ, наркозный аппарат, баллоны с кислородом. Также все медики, которые принимают участие в вылетах, прошли специальное обучение и это несмотря на то, что у многих большой стаж работы

Благодаря воздушному транспорту только в этом году спасли 56 пациентов, среди которых 15 детей. Как такового лимита вылетов нет, но есть минимальный план по 2020 году – 125.

- Но мы не ограничиваем кого-то в количестве вылетов и пока идем в рамках дорожной карты. Если будет такая необходимость, мы имеем возможность попросить деньги из федерального центра и естественно всегда можем обращаться к губернатору за поддержкой. Это не значит, что мы должны уложиться в отведенный лимит в 125 вылетов, - уточнил Шувалов.

На функционирование санитарной авиации в этом году выделили 65 млн рублей. Цифра от раза к разу будет только увеличиваться параллельно с числом вылетов и количеством спасенных жизней.