Доступные деньги: как получить помощь Фонда микрокредитования региона и зачем создан Гарантийный фонд?

Бизнесмены могут получить поддержку в Гарантийном фонде и Фонде микрокредитования Саратовской области Фото: Екатерина Семенова

Любой бизнес требует постоянного вложения средств. Наверное, очень мало предприятий могут обойтись собственными ресурсами, большинство же бизнесменов, особенно на этапе становления и раскрутки, постоянно находятся в поисках денег для закупки сырья, рекламной кампании, расширении производства. Конечно, эти вложения позже окупятся, но где взять средства в нужный момент?

Банки не против дать в долг сколько угодно, но любой бизнесмен, кто хоть раз обращался к крупным кредитным организациям, знает, что условия могут быть весьма обременительными. К счастью, малое и среднее предпринимательство — это один из значимых блоков российской экономики, поэтому государство делает все возможные шаги для его поддержки. Так и появились много лет назад в Саратовской области Фонд микрокредитования и Гарантийный фонд. Они работают в рамках регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом Владимиром Путиным.

Деньги для начинающих и других категорий предпринимателей

НМК «Фонд микрокредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Саратовской области» был создан в 2009 году и с тех пор было выдано свыше 1 350 займов на сумму более 1,3 млрд рублей.

Разработана и реализуется линейка программ микрокредитования, которые рассчитаны на разные слои бизнеса. Например, микрозаймы для средних и малых предприятий в моногородах от 100 тыс. до 2,5 млн рублей по ставке 2,12% годовых. Или программа «Стартовый» — для начинающих предпринимателей микрозаймы в сумме до 1 млн рублей по ставке 4,25% годовых. Программа «Действующий» позволяет предпринимателям, которые осуществляют свою деятельность более 12 месяцев с момента регистрации, получить микрозайм в сумме до 5 млн рублей по ставке 4,25% годовых.

Есть программа для бизнес-леди, имеющих трех и более детей, которая позволяет получить микрозайм в сумме до 2,5 млн рублей по ставке 3% годовых. А с 1 июля текущего года внедрена программа поддержки физических лиц, являющихся плательщиками налога на профессиональный доход, так называемых самозанятых, для которых предусмотрен микрозайм в сумме до 500 тыс. рублей по ставке 4,25% годовых.

- Не так давно мы разработали и внедрили новую программу займов — «Оперативный». Программа рассчитана на тех заемщиков, кто не менее двух раз пользовался услугами Фонда микрокредитования и не нарушал графика платежей. Такие ответственные клиенты могут получить до 500 тыс. рублей без документов и без залога. Это такой мотивирующий фактор для добросовестных предпринимателей, на которых можно положиться, — рассказал исполнительный директор Фонда Сергей Гайдаш.

Все подробности о программах кредитования, перечень необходимых документов справочную информацию можно получить на сайте ФМСО. А через личный кабинет легко подать заявку на получение средств. Такой возможностью активно пользуются предприниматели Саратовской области.

Исполнительный директор Фонда микрокредитования Сергей Гайдаш Фото: Екатерина Семенова

Протягиваем руку помощи

- В 2020 годы мы уже предоставили 115 микрозаймов на 202 млн рублей. Причем 149,5 млн рублей из них выданы с 1 апреля по настоящее время, — отметил исполнительный директор Сергей Гайдаш.

То есть львиная доля поддержки была оказана предпринимателям во время режима повышенной готовности, когда бизнес находился в состоянии некоторого застоя из-за введенных ограничений.

- Это говорит о том, что финансовая поддержка, оказываемая Фондом, актуальна, востребована и является той самой рукой помощи, которую государство протягивает предпринимателям. И очень важно, что в это непростое время мы не просто продолжаем выдавать микрозаймы, но даже улучшаем условия для заемщиков, — отметил Сергей Гайдаш.

С введением режима повышенной готовности ставки практически по всем программам были снижены до уровня ключевой ставки Банка России, то есть 4,25%. Для примера: если в начале года микрозайм до 5 млн рублей на срок до трех лет предоставлялся по ставке 9% годовых, то сегодня — по ставке 4,25% годовых. По ряду программ, как уже отмечалось, ставка составляет всего 2,12%.

- Даже в современных условиях, когда инфляция у нас не превышает на сегодняшний день 4%, это вообще, можно сказать, бесплатные деньги, — считает Сергей Гайдаш.

Сотрудники Фонда микрокредитования всегда готовы помочь предпринимателям Фото: Екатерина Семенова

Бизнес начал оживать

Вполне вероятно, что для многих предприятий это стало тем спасательным кругом, который помог удержаться на плаву в неспокойное время ограничений. Сергей Гайдаш, исходя из показателей работы Фонда, отметил, что бизнес начал понемногу оживать.

- Только на сентябрь приходится 17 займов на сумму 54 млн рублей. У предприятий растут обороты, особенно это актуально для сельского хозяйства, у которого сейчас основной сезон. Не рискну делать прогнозы, все же вторая волна коронавируса может проявить свои последствия, но на запланированные показатели — предоставить в 2020 году микрозаймов не менее чем на 230 млн рублей — мы выходим. Особенно радует, что набирает темпы работа предприятий малого и среднего бизнеса в сфере производства — доля выданных им микрозаймов составляет порядка 27%, а в сельском хозяйстве — 30%, — поделился Сергей Гайдаш.

Руководитель Фонда микрокредитования отметил, что предприниматели имеют все возможности получить финансовую поддержку от государства на выгодных условиях и это особенно актуально сейчас.

- Кто ищет поддержку, тот всегда ее найдет. Главное, получить нужную информацию вовремя, а она вся есть в интернете, на сайте ФМСО, сайтах общественной организации предпринимателей «ОПОРА РОССИИ», администраций муниципальных районов области, в центре поддержки предпринимательства «Мой бизнес», — говорит Сергей Гайдаш.

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А кто за это поручится?

Не всегда у предпринимателя есть имущество, которое можно выставить в качестве залога за кредит. В этом случае на помощь приходит АО «Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства Саратовской области». С даты создания в 2007 году он предоставил 775 поручительств на сумму более 2,5 млрд рублей, что позволило предпринимателям привлечь свыше 7,7 млрд рублей кредитов.

- Гарантийный фонд за годы своего существования внес серьезную лепту в развитие бизнеса в Саратовской области. На сегодняшний день он предоставляет услуги в форме поручительства при нехватке залога как малому, так и среднему бизнесу, а также организациям инфраструктуры поддержки МСП и самозанятым гражданам, — рассказала генеральный директор Фонда Наталья Щербакова.

Также как в ситуации с Фондом микрокредитования, несмотря на пандемию, бизнес продолжает развиваться и пользуется услугами государственной поддержки. С начала года Гарантийный фонд предоставил 94 поручительства на сумму 552 млн рублей, что позволило получить 1,5 млрд заемных средств. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, рост составил 180%.

- Это парадокс, но активность предпринимателей по обращениям в Фонд на фоне введенных ограничений в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, действительно, выросла. Возможно, этому способствовали особые условия работы. В период повышенной готовности Гарантийный фонд снизил ставку по вознаграждению за предоставление поручительства в два раза. То есть с 1% до 0,5% по всем предприятиям всех сфер экономики. Кроме того, приостановлена претензионно-исковая работа по недобросовестным плательщикам. Это все делается в рамках антикризисных мер для поддержки наших предпринимателей, — подчеркнула Наталья Щербакова.

Еще один аспект, почему растет число обращений в Гарантийный фонд — это заинтересованность самих банков. Им выгодно взять поручительство «живыми деньгами», если залог, который может предоставить заемщик, недостаточно ликвиден.

Наталья Щербакова объяснила основной механизм работы Фонда. Банк обращается в Гарантийный фонд с заявкой, которая предусматривает по обязательствам заемщика предоставление поручительства в объеме до 50% кредита, но в сумме не более 25 млн рублей. Заемщик имеет возможность несколько раз обратиться через банк в Гарантийный фонд самое главное, чтобы общая сумма по всем действующим договорам поручительства не превышала 40 млн рублей.

Впрочем, речь не обязательно идет о коммерческом банке. Гарантийный фонд предоставляет поручительство и для займов в других структурах: Фонде микрокредитования, Фонде развития промышленности, лизинговых организациях.

Причем заемщик не предоставляет документов — все они идут через кредитную организацию.

Генеральный директор Гарантийного фонда Наталья Щербакова Фото: Екатерина Семенова

Слово бизнесменам

Предприниматели подтверждают, что государственная поддержка оказывается очень полезной для развития бизнеса. Своим мнением о работе Гарантийного фонда поделилась Марина Пуговкина, главный бухгалтер КФХ «Колосок» Ермакова А. П. Петровского района.

- Наше хозяйство зарегистрировано в 1993 году и начало работу с незначительной производственной базой. За всю историю деятельности мы неоднократно кредитовались в различных коммерческих банках. В 2019 году узнали, что существует такая форма государственной поддержки субъектам малого предпринимательства в Саратовской области как поручительство Гарантийного фонда и в том же году подписали первый договор поручительства в обеспечении по кредитному договору.

С тех пор Гарантийный фонд уже трижды выступал за нас поручителем по кредитному договору перед банком. В настоящее время мы подписали договор на льготных условиях по ставке 0,5% вознаграждение за предоставление поручительства.

Работа с Гарантийным фондом позволила нам сэкономить время на оформление залога. С его помощью нам удалось получить больше заемных средств, чем предварительно одобрял банк. Сэкономленные деньги, а также привлеченные дополнительные кредитные средства мы потратили на развитие бизнеса, приобретение сельхозтехники, оборудование, посевной материал, ГСМ, запчасти.

Работать с Гарантийным фондом приятно, его сотрудников отличает доброжелательность и профессионализм, скорость и качество получаемых услуг. Также надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество, — поделилась своими впечатлениями Марина Пуговкина.

В структуре получателей услуг как Фонда микрокредитования, так и Гарантийного фонда большинство составляют представители Саратова — 33 и 40% соответственно. Второе место занимают предприятия и организации Энгельсского района, а третье — Балаковского. Однако воспользоваться финансовыми мерами государственной поддержки могут все остальные жители области, невзирая на удаленность. Ведь главное — научиться применять полезные инструменты на благо собственного бизнеса.

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