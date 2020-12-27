На утро 26 декабря в Саратовской области стало известно о 277 случаях заражения коронавирусом.Больше всего зараженных из Саратова — 105, 33 из Энгельсского района, 21 из Балаковского.COVID-19 вкупе с пневмонией заболели 110 человек, с признаками ОРВИ — 129, бессимптомно заражение протекает у 38 человек.Основная масса это люди старше 65 лет, таковых 94 человека, не исполнилось и 14 лет 11.Общее число заболевших коронавирусом в Саратовской области составляет 33968 человек, выздоровели 29043 человека, за сутки 188.Мы собрали для вас последние новости по коронавирусу на 27 декабря 2020 года.Новая инфекция унесла жизнь еще шестерых жителей региона, общее число смертей из-за коронавируса в Саратовской области составляет 388.Отметим, что сейчас идет строгий контроль за обеспечением лекарствами аптек. Об этом сообщил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.Мониторинг свыше 300 точек показал, что там есть амоксициллин, азитромицин, интерферон и умифеновир, а также 17 тыс. упаковок Цефтриаксона.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.