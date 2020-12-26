Сегодня, 26 декабря, оборвалась жизнь главы «Саратовского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Михаила Болтухина.Он родился 23 октября в селе Беленькие Саратовского района в рабоче-крестьянской семье, учился в СГУ на метеоролога.Работу в саратовском Гидрометцентре начал с 21 марта 1977 года. В 1981 трудился в местной Гидрометобсерватории инженером-гидрологом, в 1983 году стал ее директором.А также служил в Пугачеве с 1979 по 1981 год военным метеорологом.Михаил Болтухин был частым гостем пресс-конференций, в том числе и в пресс-центре «Комсомольская правда-Саратов». Этот гость был важным для местных жителей, горожане не оставляли эти мероприятия без внимания и всегда задавали немало вопросов.Сегодня он сел за руль Suzuki Grand Vitara и эта поездка оказалась для него последней.У поворота на село Александровка произошло столкновение иномарки с КамАЗом, 70-летний водитель японского авто погиб.Соболезнования выразили губернатор Саратовской области Валерий Радаев и мэр Саратова Михаил Исаев.Трагедия не оставила равнодушной никого.-Как же жалко, вечная память. Когда же уже уйдет этот год. Столько горя, — написала в соцсетях Елена Степнова.-Что ни день, то печальная новость. Светлая память Михаилу Фёдоровичу, — добавил Антон Маркевич.Десятки неравнодушных горожан и жителей региона присоединились к словам скорби.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.