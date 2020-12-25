На утро 24 декабря стало известно о новом рекорде по заражениям коронавирусом в Саратовской области — зарегистрировано 273 новых случая.В основном это саратовцы — 106 человек, 26 жителей Энгельсского района, 19 из Балаковского. Пневмонией заражены 159 человек от общего числа, ОРВИ — 106 человек.Среди них 117 лиц старше 60 лет, 15 детей.Общее число заболевших в регионе с начала пандемии составило 33416 человек, выздоровели 28658, за сутки 168.Мы собрали для вас последние новости по коронавирусу на 25 декабря 2020 года.Новая инфекция унесла жизнь шестерых жителей региона, это трое мужчин и столько же женщин в возрасте от 60 до 72 лет.Также коронавирус подтвержден у 500 жительниц региона, которые сейчас носят ребенка. Более тысячи зараженных COVID-19 граждан находятся на кислородной поддержке.Первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов рассказал о том, как вакцинироваться от коронавируса. Просто так прийти на прививку нельзя, сначала надо, чтобы человека осмотрел врач, прошла проверка на наличие противопоказаний и антител. Впоследствии будет известна схема иммунизации для всех желающих.Новая инфекция затронула все сферы жизни общества — на сегодняшний день по этой причине закрыты пять школ и 71 класс в 43 школах, а еще 14 групп в 14 детсадах. Онлайн получают знания ребята из 100 групп восьми вузов.Работающим с коронавирусными пациентами медикам положена двойная оплата за труд в выходные дни. Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин указал, что ответственность за это лежит на главврачах учреждений.За хотя бы одной жалобой будет следовать проверка с оргвыводами.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.