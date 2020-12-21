Где купить настоящий торт?

В Саратове открылась кондитерская «Малина»

Саратовские сладкоежки избалованы и капризны, удивить выпечкой и пирожными довольно трудно. Однако руководство сети «Малина» не сомневается, что удастся завоевать сердце саратовских покупателей. В Пугачеве, Вольске, Балакове продукция этой сети держится в абсолютных лидерах. Теперь настал черед областного центра приобщиться к знаменитым «Пугачевским тортикам».

Без «химии»

«Пугачевские тортики» действительно производят выпечку, торты и пирожные из натуральных продуктов, без «химии» и пальмового масла.

- Мы используем самые лучшие ингредиенты, - объяснил директор сети кондитерских Денис Гордеев. - Наши сливки, которые применяются для приготовления кондитерских изделий, имеют натуральный состав. В нашем сгущенном молоке и вареной сгущенке только цельное молоко и сахар.

Для пирожных используются только лучшие ингредиенты

Самое пристальное внимание уделяется качеству продуктов. В основном «Малина» работает с местными производителями, скрупулезно оцениваются условия производства и репутация.

Этот вопрос всегда на контроле технологов и отдела закупок компании, поскольку сохраняется риск, что даже проверенный и надежный поставщик со временем может начать халтурить и снижать качество. Чтобы этого не происходило, продукция постоянно проходит физико-химические анализы. По показателям отбирается лучшая. В компании понимают: чем качественнее ингредиенты, тем вкуснее торты. Сейчас «Малина» строит свою собственную лабораторию.

Выпечка изготавливается по специальной технологии, на качественном немецком оборудовании, что также позволяет достичь высокого результата.

Покупатели с удовольствием берут хлеб и выпечку

Тут возникает резонный вопрос: поскольку качественные продукты стоят дорого, то как удается сохранять приемлемую для покупателей стоимость?

- Наценка минимальная, - объяснил Денис Александрович. - На самом деле очень стараемся держать цену.

Директор считает, что прямых конкурентов нет. И вот почему:

- Мы изначально шли своим путем, никого не копировали. У нас немного другой ценник, но совсем другое качество. Мы делаем современные, легкие вкусные торты из натуральных продуктов. И у нас не бывает вчерашних пирожных и выпечки. Продукция всегда свежая.

В продаже - только свежая продукция

На любой вкус

А начиналось все в Пугачеве в 2014 году с небольшого цеха. Гордеевы изначально поставили задачу делать выпечку только из натуральных продуктов. Первые тортики оказались достаточно тяжелыми. Поэтому опытные технологи взялись за отработку рецептуры. Так появились первые фирменные торты «Наслаждение» и «Любимый». Легкие вкусные торты и пирожные сразу пришлись по вкусу всему Пугачеву. Затем сеть кондитерских «Малина» открылась в Балакове и Вольске. И там кондитерам удалось завоевать любовь покупателей и стать лидерами.

Сейчас в компании трудится около двухсот человек. Производство в Пугачеве занимает две тысячи квадратных метров и скоро расширится до четырех тысяч. В сутки производится полторы тонны продукции.

В компании трудится около двухсот человек

При этом не найти двух тортов с одинаковым вкусом. Все начинки самостоятельные. Очень большой ассортимент бисквитов: масляный; ореховый с миндальной мукой; белковый с добавлением ореха; «шифоновый», который готовится с добавлением молока; и бисквит на сгущенном молоке.

Кремы также отличаются разнообразием и неповторимостью. Это сливочные, заварные, взбитые сливки, сметанные, с добавлением орехов, сухофруктов, ягод, йогурта, шоколада и многие другие. Ягодные начинки и прослойки в торты изготавливаются из свежей ягоды.

Ассортимент поистине разнообразен: 40 видов пирожных, 30 - тортов, 50 - выпечки. Покупатели с удовольствием берут хлеб: багет, «Три сыра», «Фермерский», Бокато.

Ассортимент очень разнообразен

- Наша цель - дарить людям хорошее настроение: радость встречи и тепло дружеского общения. Замечательно сидеть в кругу семьи, общаться и есть вкусный торт… А плохим тортом плохого качества трудно подарить приятные эмоции, - считает Денис Гордеев.

Приобрести продукцию сети кондитерских «Малина» и приятные эмоции можно по адресам:

г. Энгельс, ул. Ф. Энгельса, 11;

г. Энгельс, пл. Свободы, 20;

г. Саратов, ул. Московская, 122/126 ТВК «Москва».

Купить вкусные пирожные можно в Саратове и Энгельсе

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.