Коронавирус в Саратове, последние новости на 20 декабря: из-за COVID-19 скончался Роман Арбитман

Из-за коронавируса скончался саратовский писатель Роман Арбитман
На утро 19 декабря в Саратовской области зарегистрировано 263 случая заражения коронавирусом, об этом говорят данные оперативного штаба.
Основная масса новых случаев приходится на Саратов — 124, 38 в Энгельсском районе, 25 в Балаковском.
У 144 пациентов новая инфекция протекает с пневмонией, у 108 с признаками ОРВИ, а бессимптомно у 11 человек.
Все заразившиеся — контактные лица.
Число заражений коронавирусом в Саратовской области
По большей части это граждане старше 65 лет — 116 человек, а 13 не исполнилось даже 14 лет.
Общее число заболевших коронавирусом в Саратовской области составляет 32090 человек, выздоровели 27456, за сутки 294.
Мы собрали для вас последние новости по коронавирусу на 20 декабря 2020 года.
Второй день подряд из-за коронавируса умирают по шесть жителей Саратовской области. На сегодняшний день число жертв новой инфекции составило 264.
Второй день подряд коронавирус уносит жизнь шестерых жителей Саратовской области
Фото: Андрей АБРАМОВ
COVID-19 не щадит никого. Стало известно, что недуг не смог победить саратовский писатель Роман Арбитман.
Об этом сообщили его друзья в соцсети Facebook.
Прозаик писал под несколькими псевдонимами, самый известный из них —Лев Гурич. В основном это были детективы, один из которых, «Досье детектива Дубровского», даже экранизировали.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.