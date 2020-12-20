Коронавирус в Саратове, последние новости на 20 декабря: из-за COVID-19 скончался Роман Арбитман

Из-за коронавируса скончался саратовский писатель Роман Арбитман

На утро 19 декабря в Саратовской области зарегистрировано 263 случая заражения коронавирусом, об этом говорят данные оперативного штаба.

Основная масса новых случаев приходится на Саратов — 124, 38 в Энгельсском районе, 25 в Балаковском.

У 144 пациентов новая инфекция протекает с пневмонией, у 108 с признаками ОРВИ, а бессимптомно у 11 человек.

Все заразившиеся — контактные лица.

Число заражений коронавирусом в Саратовской области

По большей части это граждане старше 65 лет — 116 человек, а 13 не исполнилось даже 14 лет.

Общее число заболевших коронавирусом в Саратовской области составляет 32090 человек, выздоровели 27456, за сутки 294.

Мы собрали для вас последние новости по коронавирусу на 20 декабря 2020 года.

Второй день подряд из-за коронавируса умирают по шесть жителей Саратовской области. На сегодняшний день число жертв новой инфекции составило 264.

Второй день подряд коронавирус уносит жизнь шестерых жителей Саратовской области Фото: Андрей АБРАМОВ

COVID-19 не щадит никого. Стало известно, что недуг не смог победить саратовский писатель Роман Арбитман.

Об этом сообщили его друзья в соцсети Facebook.

Прозаик писал под несколькими псевдонимами, самый известный из них —Лев Гурич. В основном это были детективы, один из которых, «Досье детектива Дубровского», даже экранизировали.

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