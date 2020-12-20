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Коронавирус в Саратове, последние новости на 20 декабря: из-за COVID-19 скончался Роман Арбитман

О писателе скорбят его друзья и коллеги
Дарья Вострикова
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Из-за коронавируса скончался саратовский писатель Роман Арбитман

Из-за коронавируса скончался саратовский писатель Роман Арбитман

На утро 19 декабря в Саратовской области зарегистрировано 263 случая заражения коронавирусом, об этом говорят данные оперативного штаба.

Основная масса новых случаев приходится на Саратов — 124, 38 в Энгельсском районе, 25 в Балаковском.

У 144 пациентов новая инфекция протекает с пневмонией, у 108 с признаками ОРВИ, а бессимптомно у 11 человек.

Все заразившиеся — контактные лица.

Число заражений коронавирусом в Саратовской области

Число заражений коронавирусом в Саратовской области

По большей части это граждане старше 65 лет — 116 человек, а 13 не исполнилось даже 14 лет.

Общее число заболевших коронавирусом в Саратовской области составляет 32090 человек, выздоровели 27456, за сутки 294.

Мы собрали для вас последние новости по коронавирусу на 20 декабря 2020 года.

Второй день подряд из-за коронавируса умирают по шесть жителей Саратовской области. На сегодняшний день число жертв новой инфекции составило 264.

Второй день подряд коронавирус уносит жизнь шестерых жителей Саратовской области

Второй день подряд коронавирус уносит жизнь шестерых жителей Саратовской области

Фото: Андрей АБРАМОВ

COVID-19 не щадит никого. Стало известно, что недуг не смог победить саратовский писатель Роман Арбитман.

Об этом сообщили его друзья в соцсети Facebook.

Прозаик писал под несколькими псевдонимами, самый известный из них —Лев Гурич. В основном это были детективы, один из которых, «Досье детектива Дубровского», даже экранизировали.

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