Умер известный саратовский писатель-фантаст Лев Гурский

Известный саратовский писатель скончался из-за коронавируса. Фото: личная страница Романа Арбитмана в Facebook

Коронавирус унес жизнь известного саратовского писателя, широко известного как в регионе, так и за его пределами — Льва Гурского (псведоним Романа Арбитмана). Об этом сообщили в соцсетях его друзья.

- Оборвалась жизнь друга, мужа, прекрасного человека, — написал пользователь под ником «Гриша Хайфский».

-Он очень помог нам, когда шла подготовка к изданию альбома Е.Т.Мигунова. В последнее время старался не пропускать его новые издания, в том числе и свежие романы Льва Гурского, — добавил Георгий Бородин.

- Я не могу в это поверить. Это невозможно. Так нельзя. Это какая-то подлость, — выразила свои чувства Елена Крутинская.

Читатели и коллеги писателя скорбят о его смерти

Он родился в областном центре в 1962 году, закончил филологический факультет Саратовского государственного института в 1984.

До 1987 года работал учителем в Аряшской средней школе Новобурасского района области, а затем перешел на должность корректора в издательстве уже ставшего родным института.

С 1980 года он выступал как литературный критик, публиковался в «Литературной газете», журналах «Новый мир», «Знамя» и других.

Его поприщем стала фантастическая и детективная литература.

Читателям Роман Арбитман известен несколькими псевдонимами — доктор Рустам Станиславович Кац ( по книгам «История советской фантастики», «Взгляд на современную русскую литературу»), а также Лев Гурский.

Именно с этим именем и фамилией было выпущено более десятка иронических детективных романов. Это «Яблоки раздора», «Спасти президента», «Траектория копья» и другие. Один из них, «Досье детектива Дубровского» был экранизирован.

Также он публиковался под псевдонимами Аркадий Данилов и Андрей Макаров.

Роман Арбитман был широко известен детективными произведениями

В 2009 году вышла книга Льва Гурского «Роман Арбитман. Биография второго президента России».

С октября 2014 года писатель вел программу «В гостях у сказки» на саратовском телеканале.

С 1993 года Роман Арбитман стал членом Союза российских писателей, с 1997 — Академии современной российской словесности.

На его счету немало наград в номинации за лучшее литературно-критическое произведение — премии «Интерпресскон» и «Бронзовая улитка» (в 1993 и 1994 годах), «Странник» — в номинации «публицистика». Ее Роман Арбитман получил в 1994 году.

Кроме того, писатель стал прототипом одного из персонажей трилогии Юлия Буркина и Сергея Лукьяненко «Остров Русь» — «безумного учёного» Манарбита.

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