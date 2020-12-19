Прокуратура проводит проверку жестокой драки третьеклассниц в Балакове

В Балакове третьеклассницы устроили ожесточенную драку за школой

Вчера, 18 декабря, жительница Балакова стала свидетельницей ожесточенных боев среди местных школьниц.

Шестеро девочек выбрали местом для своей драки территорию за одной из школ.

Двое из них сцепились и валялись на земле, а остальные наблюдали за сверстницами, изредка пиная их ногами.

Эту картину местная жительница запечатлела на видео. Она отметила, что детям всего по восемь лет, но такие драки они устраивают регулярно.

Гражданка призвала принять меры.

Ролик попал в поле зрения прокуратуры. Его обнаружили в ходе проверки, проводимой по поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко.

Выяснилось, что дрались третьеклассницы одной из школ.

Теперь надзорное ведомство разберется с тем, как организован образовательный процесс и обеспечена безопасность на территории образовательного учреждения. Будет установлено, надлежащим ли образом родители исполняют свои обязанности.

По результатам проверки при наличии оснований рассмотрят вопрос о мерах прокурорского реагирования.