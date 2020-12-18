Коронавирус в Саратове, последние новости на 18 декабря: отопление волнует горожан больше коронавируса

Отопление волнует жителей Саратовской области больше коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На утро 17 декабря в Саратовской области стало известно о 265 новых случаях заражения коронавирусом.

Основная масса — саратовцы, там зарегистрировано 115 заражений, 23 в Энгельсском районе, в Вольском, Ершовском и Петровском по десять.

Среди пациентов пневмонией заражены 156 человек, ОРВИ у 89, бессимптомно болезнь протекает у 20 человек.

Все заболевшие — контактные.

Число заражений коронавирусом в Саратовской области

Больше всего случаев коронавируса выявлено в возрастной группе старше 60 лет, таковых 85, 23 пациента не достигли и 14 лет.

Общее число заболевших в регионе с начала пандемии составило 31 565 человек, выздоровели 26819, за сутки 286.

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Новую инфекцию не смогли победить шестеро жителей региона. Болезнь унесла жизнь троих мужчин и такого же количества женщин.

Бывший саратовский Митрополит Лонгин тоже заражен коронавирусом. Он находится в больнице и просит верующих помолиться за него.

Ранее служивший в Саратовской области Митрополит Лонгин госпитализирован с коронавирусом Фото: Александр Уриевский

Коронавирус коснулся и школьников, по этой причине закрыты по одной школе в Балтайском и Балашовском районах, дистанционно получают знания ученики в 46 классах.

Также не работают 18 групп в 17 детских садах.

Из-за коронавируса ученики двух саратовских школ получают знания дистанционно Фото: Евгения ГУСЕВА

Скоро будет почти год, как новая инфекция пришла в РФ. По всей видимости, эта тема настолько надоела жителям региона, что сейчас их больше волнуют проблемы ЖКХ, в частности отопления.

Судить об этом позволяют данные, полученные из статистики ЦУР региона.

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