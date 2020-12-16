Виктория Бородянская рассказала о развитии саратовского туризма

Председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская в пресс-центре «Комсомольской правды» рассказала об итогах участия региона в туристических конкурсах.

Она отметила, что из-за пандемии коронавируса мероприятия в этом году проходили онлайн. Однако на качестве презентаций это не сказалось — были представлены яркие и креативные проекты.

В рамках окружного этапа Фестиваля «Диво России» были отобраны девять роликов из Саратовской области. Три из них заняли призовые места. Это Фестиваль ухи в Вольске (два места) и Утес Степана Разина. Еще три презентации получили специальные дипломы: проекты из Петровска о туризме моногородов, «Саратовская область — больше, чем дом» и «Саратов, поехали!».

По словам Виктории Бородянской, Саратовская область заняла первое место среди регионов России в общем зачете в конкурсе «Диво России». В финал Всероссийской премии «Маршрут года» вышли девять проектов. Еще 11 — оказались в финале конкурса «Туристический сувенир».

Председатель комитета по туризму ответила на вопрос о ценах на отдых в Саратовской области. Она заявила, что в регионе растет число турбаз, гостиниц, то есть развивается внутренний туризм.

- Конечно, нам еще работать и работать, нет предела совершенству, — считает она.

Саратовские турбазы пользуются спросом Фото: Екатерина Семенова

В то же время, по мнению Виктории Бородянской, цены на отдых везде разные. И в нашем регионе можно выбрать как дорогой, так и дешевый вариант.

Она считает, что после открытия границ, туристы не кинутся за рубеж. Есть стимулы, чтобы россияне выбирали отдых внутри страны, например программа кешбэка.

- Настоящий отдых это не резервация в отеле, а познание, расширение границ сознания и внутреннего мира, за это везде надо платить, — отметила Виктория Бородянская.

Виктория Бородянская: отдых - это расширение границ внутреннего мира

На пресс-конференции был задан вопрос о возможном туристическом маршруте в Шиханы.

- Мы, конечно, думали в разных форматах. Теперь подумаем еще на 2021 год. Были варианты, это такая территория, где можно очень хорошо сформировать маршрут на основе «Пикника по обочине» братьев Стругацких, — сказала Виктория Бородянская.

Однако пока на него нет целевой аудитории и широкой востребованности. Поэтому она предложила заинтересованным людям выходить со своими инициативами по поводу возможного привлечения туристов.

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