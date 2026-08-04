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НовостиОбщество4 августа 2026 18:48

В Саратове ограничили движение на пересечении Одесской и 50 лет Октября

До 7 августа ограничено движение на перекрёстке Одесской и проспекта
Источник:kp.ru

В Саратове в связи с ремонтными работами ограничено движение на пересечении улицы Одесской и проспекта 50 лет Октября. Ограничение будет действовать до 20:00 7 августа. На время ремонта изменена схема движения автобусов № 24: они будут следовать по маршруту улица Одесская → Международный проезд → улица Международная → проспект 50 лет Октября — в обоих направлениях.

Водителей и пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездок. Ремонтные работы необходимы для обеспечения безопасности и комфорта дорожного движения. Специалисты делают всё возможное, чтобы завершить работы в установленный срок.

Администрация города приносит извинения за временные неудобства и рекомендует заранее выбирать пути объезда. О возобновлении обычной схемы движения будет сообщено дополнительно.