В Саратове ограничили движение на пересечении Одесской и 50 лет Октября

В Саратове в связи с ремонтными работами ограничено движение на пересечении улицы Одесской и проспекта 50 лет Октября. Ограничение будет действовать до 20:00 7 августа. На время ремонта изменена схема движения автобусов № 24: они будут следовать по маршруту улица Одесская → Международный проезд → улица Международная → проспект 50 лет Октября — в обоих направлениях.

Водителей и пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездок. Ремонтные работы необходимы для обеспечения безопасности и комфорта дорожного движения. Специалисты делают всё возможное, чтобы завершить работы в установленный срок.

Администрация города приносит извинения за временные неудобства и рекомендует заранее выбирать пути объезда. О возобновлении обычной схемы движения будет сообщено дополнительно.