В Саратовской области с начала года капитально обновили 110 лифтов в многоэтажных домах

Фото: МинИнформ 64 Z

С начала 2026 года Фонд капитального ремонта Саратовской области принял 185 видов строительно-монтажных работ в 105 многоквартирных домах. Значительная часть усилий была направлена на замену вертикального транспорта: капитальному ремонту подверглись 110 лифтов.

«В рамках областной программы капитального ремонта идет системное обновление лифтового оборудования, фасадов, крыш, а также внутридомовых коммуникаций. На все проведенные работы установлен 5-летний гарантийный срок, в течение которого подрядная организация несет полную ответственность за результат», — напомнил министр строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин. Глава ведомства подчеркнул, что создание комфортной городской атмосферы является одним из главных приоритетов, и работа по замене лифтов является в этой связи очень важной.

Как узнать сроки ремонта вашего дома?

Официальный сайт: проверить, включен ли дом в программу капремонта, можно на портале Фонда — https://fkr64.ru;

Национальный мессенджер MAX: следить за реализацией программы теперь можно в официальном канале Фонда капитального ремонта Саратовской области. С 1 сентября 2026 года платформа поддерживает интеграцию с ГИС ЖКХ и запускает специальные домовые чаты для обсуждения ремонтов, коммунальных работ и начислений;

Социальные сети: официальные группы ВКонтакте и «Одноклассники».

Министерство строительства и ЖКХ области. Фото фонда капремонта Саратовской области.