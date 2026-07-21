В Саратове 52-летний мужчина ударил ножом 22-летнего за дерзость

В Саратове полицейские задержали 52-летнего ранее неоднократно судимого мужчину, подозреваемого в нанесении ножевых ранений 22-летнему молодому человеку. Инцидент произошёл 18 июля в квартире на улице Школьной. Потерпевший был госпитализирован с ранениями груди, живота и предплечья.

Подозреваемый был задержан и дал признательные показания. Он пояснил, что хотел «проучить» молодого человека за дерзость и неуважение к старшим. Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы. Он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.