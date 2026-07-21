В Саратове мужчина украл коляски, чтобы выбрать лучшую для внука

В Саратове сотрудники полиции раскрыли кражи двух детских колясок с лестничных площадок в домах на улице Ипподромной. Инцидент произошёл 17 июля в дневное время. Собственники оценили ущерб в 11 и 17 тысяч рублей, после чего в полицию поступили заявления, и по фактам краж были возбуждены уголовные дела по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 46-летнего жителя Заводского района. Ранее не судимый мужчина признался и пояснил, что у его снохи недавно родился ребёнок, и он решил привезти несколько колясок на выбор. Поскольку денег на покупку не было, заботливый дед «вынужден был совершить кражи». Похищенное изъяли и вернули владельцам.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Полиция напоминает: не оставляйте имущество без присмотра, а в подъездах и на улице пристёгивайте коляски защитным замком за колесо.