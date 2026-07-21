В Саратове обновляют дорожную разметку после ремонта ключевых магистралей

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В Саратове продолжается масштабная кампания по нанесению дорожной разметки. Работы ведутся сразу на нескольких направлениях — специалисты наносят линии на участках, где уже завершен ремонт дорожного полотна. Это позволяет обеспечить безопасность движения с началом нового сезона.

Обновление улично-дорожной сети города идет параллельно из разных источников финансирования:

По инициативе Председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина работы выполнены во Фрунзенском районе. Разметка появилась на трех участках улицы Шелковичной, на улице Белоглинской, а также в 13-м Белоглинском и 2-м Аткарском проездах.

При поддержке губернатора Саратовской области Романа Бусаргина в рамках программы ремонта дорог областного центра свежую разметку нанесли на улицах Большой Затонской, Тархова, Тулайкова, Технической, Барнаульской и Тульской. Также были приведены в порядок линии на путепроводе «Комсомольский».

За счет средств нацпроекта и регионального бюджета размечена автодорога на Усть-Курдюм (работы велись в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и за счет областных средств). Кроме того, региональные деньги позволили обновить разметку на улице Огородной — от 5-го Нагорного проезда до улицы 2-й Нагорной.

Руководителю комитета дорожного хозяйства и благоустройства администрации Саратова поручено не снижать темп проводимых работ. Чиновникам предписано взять нанесение линий под личный контроль и обеспечивать оперативное появление разметки на всех участках, где завершен ремонт покрытия.