В Саратове врачи латают летний экстрим: травмы без защиты

Хирурги Саратовской области бьют тревогу: летний сезон приносит в операционные десятки юных пациентов с травмами после падений с велосипедов, электросамокатов и качелей. Переломы, ушибы, рваные раны и черепно-мозговые травмы — таков неутешительный итог катания без защиты и игнорирования правил безопасности. Врачи отмечают, что отделение переполнено, а большинство травм можно было бы избежать.

«Дети игнорируют ПДД, защиту, родители отпускают ситуацию, а мы потом устраняем последствия», — комментирует хирург Дарья Николаевна. Особую тревогу вызывает отсутствие шлемов, наколенников и налокотников у юных велосипедистов и самокатчиков. Родителям напоминают: даже небольшое падение может привести к серьёзным последствиям.

Лето — не повод терять бдительность. Контролируйте досуг детей, требуйте использования защиты и при любых тревожных симптомах сразу обращайтесь к врачам. Безопасность ребёнка — в руках взрослых.