Полгода ожидания спасли жизнь подростку в Саратове

Полгода ожидания вместо срочной операции — так врачи спасли 17-летнего пациента от смертельной опасности.

Парень поступил в больницу слишком поздно: аппендикс и соседние кишки уже спаялись в плотный клубок — аппендикулярный инфильтрат. Резать в тот момент было равносильно убийству, и хирурги приняли единственно верное решение — пролечить антибиотиками и отпустить домой на полгода.

Всё это время семья строго соблюдала рекомендации врачей: диета, режим, наблюдение. На днях юноша вернулся в стационар уже планово — воспаление утихло, и аппендикс удалили безопасно и чисто. Всё прошло без осложнений, как и обещали хирурги.