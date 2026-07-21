Командир отряда «БАРС-Саратов»: Мы защищаем свой регион

Продолжается набор резервистов в отряд «БАРС-Саратов», который выполняет задачи по защите промышленных предприятий региона от атак беспилотников.

Добровольцам гарантируются сохранение рабочего места и средней зарплаты на период службы, сохранение пенсии за выслугу лет (для пенсионеров силовых структур), меры социальной поддержки, включая помощь членам семьи, возможность получения государственных наград, а также трудоустройство на охраняемое предприятие.

Командир отряда «БАРС-Саратов» Роман Полунин:

«Саратовская область увеличивает количество предприятий, которые встают под охрану. Мы ждём в наших рядах хороших, здравых ребят. Сотрудники отряда выполняют свои задачи только на территории Саратовской области. Мы защищаем свой регион. Все специалисты, которые приходят к нам, первоначально проходят достаточно серьезную подготовку на полигоне».

Денежное содержание — от 120 000 рублей в месяц.

Узнать подробнее — в военном комиссариате Саратовской области:

Саратов, Мирный переулок, 12

8 (8452) 26-20-66, 26-41-23