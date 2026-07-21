Детские хирурги БГКБ без разреза спасли девочку с инвагинацией

Недавно врачи без единого разреза спасли девочку, которой нет и двух лет. Диагноз — инвагинация: одна петля кишечника внедрилась в другую, как подзорная труба, и намертво пережала кровоток. Малышка то кричала, поджав ножки, то затихала на 15 минут — и снова в крик, а трёхкратная рвота подтверждала серьёзность ситуации.

Детский хирург Дарья Гусева рассказывает: успели вовремя. Совместно с заведующим ДХО Валерием Захаровым врачи провели пневматическую дезинвагинацию — через прямую кишку под наркозом нагнетали воздух, который под давлением расправил зажатую петлю. Контроль — по УЗИ. Ни шва, ни рубца. Девочка уже дома. Эта методика позволяет избежать полостной операции и быстрее восстановить здоровье маленького пациента.

Родителям на заметку: при приступах циклического плача, рвоте и стуле цвета «малинового желе» — немедленно звоните в скорую по номеру 103. Промедление может стоить ребёнку полостной операции. Балаковские хирурги держат летний фронт, спасая самых маленьких пациентов и напоминая взрослым о важности своевременного обращения за помощью.