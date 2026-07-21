Саратовский регоператор: жители большинства районов области продолжают копить долги за вывоз ТКО

Фото: Ситиматик

Специалисты Саратовского филиала «Ситиматик» провели мониторинг данных по начислениям и оплатам за услугу по обращению с ТКО среди собственников квартир и жилых домов. По итогам анализа за первое полугодие этого года только 12 районов области продемонстрировали показатель собираемости 100% и выше. Таким образом, жители большинства районов региона продолжают копить долги за коммунальную услугу.

Самыми недисциплинированными плательщиками оказались потребители из Турковского района, где собираемость зафиксирована на уровне 91%. Далее следуют Дергачевский и Базарно-Карабулакский районы (по 92%), а также Балтайский и Аркадакский районы (по 93%).

Лучше показатели по оплате за услугу по обращению с ТКО демонстрируют жители Татищевского района (показатель собираемости 110%). Также своевременно оплачивают потребленную услугу жители Аткарского и Калининского районов (показатель 106% и 105% соответственно). В Саратове и Гагаринском районе показатель собираемости зафиксирован лишь на отметке в 98%, при этом в Энгельсском районе – 101%.

В то же время максимальные суммы задолженности в пересчете на месяцы работы регионального оператора фиксируются в Ровенском районе - 10 месяцев фактически бесплатного вывоза ТКО, в Новоузенском районе - 9 месяцев, в Краснокутском, Александрово-Гайском, Ершовском районах - 8 месяцев.

Саратовский регоператор неоднократно отмечал, что несоблюдение платежной дисциплины негативно отражается на возможности развития инфраструктуры по обращению с ТКО, в том числе напрямую влияет на возможность покупки ГСМ, своевременный ремонт и обновление парка спецтехники мусоровывозящих компаний.