На саратовских мусоросортировочных комплексах компании «Ситиматик» отобрали свыше 460 тонн пластиковых отходов

Фото: Ситиматик

С начала года мусоросортировочные комплексы компании «Ситиматик» в Энгельсе и Балаково отправили на переработку 461 тонну пластиковых отходов. Это почти на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В частности, были отобраны несколько видов ПЭТ-бутылок, ПНД-пленки, флаконы, канистры, ящики, ведра и т.д. При этом наибольшее количество из отправленных на переработку пластиковых отходов составили ПЭТ-бутылки (цветные, прозрачные, белые) – 390 тонн или свыше 11 млн штук. В дальнейшем бутылки измельчаются и переплавляются в гранулы или хлопья (флекс). Из переработанного ПЭТ получают полиэстеровое волокно для одежды и мягких игрушек, различные упаковочные материалы, стройматериалы и прочее.

Переработка пластиковых отходов имеет важное значение для экологии, поскольку в естественной среде пластик разлагается столетиями. При этом в процессе разложения пластик выделяет токсичные химические вещества, которые могут загрязнять почву, воду и воздух. Повторное использование данной фракции позволяет снизить количество мусора на полигонах и сэкономить природные ресурсы, необходимые для производства первичного пластика.

Напомним, мусоросортировочные комплексы в Энгельсе и Балаково были построены АО «Ситиматик» в рамках концессионных соглашений с Правительством Саратовской области. В настоящее время на объектах благодаря высокой технической оснащенности выделяют уже более 20 различных видов вторсырья. В процессе применяется комбинация методов сортировки (автоматическая и ручная досортировка), это позволяет обеспечить высокое качество отбора ВМР из общего потока поступающих отходов.