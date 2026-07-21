Фото: МинИнформ 64 Z

В Саратове подходит к концу масштабное преображение парка «Солнечный» в Ленинском районе. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который является частью национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом Владимиром Путиным.

Что уже сделано

Зона комфорта: в Ленинском районе завершают благоустройство парка «Солнечный»

На сегодняшний день территория парка изменилась до неузнаваемости. Строители выполнили устройство современного асфальтобетонного покрытия пешеходных дорожек на площади почти 4 тысячи квадратных метров с полной заменой бортового камня.

Для комфортного отдыха посетителей установлено новое оборудование: парковые диваны и современные урны; уличные качели с защитными навесами от солнца и дождя; деревянные перголы, создающие уютную тень; столы для настольного тенниса и стационарные шахматные столики.

Планы на будущее

Несмотря на скорое завершение первого этапа, развитие территории продолжится. Главе администрации Ленинского района поставлена задача продолжить работы по благоустройству этой общественной территории. При планировании дальнейших мероприятий особое внимание будет уделено озеленению.

Уже сейчас выполнены все необходимые закладные под современную систему автоматического полива. В ближайшее время начнется активная фаза высадки зеленых насаждений — деревьев и кустарников, которые сделают парк еще более тенистым и экологичным.

Парк «Солнечный» традиционно является точкой притяжения для жителей самого большого жилого массива города. Обновленная инфраструктура позволит создать условия не только для тихих прогулок, но и для активного общения соседей, сделав территорию максимально привлекательной для семейного досуга.