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НовостиОбщество21 июля 2026 5:31

Каникулы с пользой: музей К.А.Федина приглашает детей на летнюю программу

Источник:kp.ru
Фото: Минкультуры Саратовской области

Фото: Минкультуры Саратовской области

На этой неделе в музее К. А. Федина пройдет цикл познавательных занятий «Нескучный день» для детей от 6 до 12 лет.

21 июля, 11:00 — «Дети нашего двора»

Ребята узнают, во что играли их бабушки и дедушки, а затем сами попробуют любимые дворовые игры прошлых поколений.

22 июля, 11:00 — «Часы и время»

Юные участники познакомятся с историей измерения времени и на мастер-классе создадут собственные часы.

23 июля, 11:00 — «Русские народные сказки»

Дети отправятся в мир волшебных героев, узнают о сказочных персонажах и традициях русского фольклора.

Музей К. А. Федина (г. Саратов, ул. Чернышевского, 154)

Детский билет — 300 , взрослый — 100 .

Запись обязательна: 23-06-05.