Хлебная нива: аграрии Энгельсского района намолотили более 100 тысяч тонн зерна

Фото: Администрация Энгельсского района

Сельхозпроизводители Энгельсского района продолжают демонстрировать высокую эффективность, успешно завершив основной этап уборочной кампании. Общий объем собранного зерна достиг 100,6 тысячи тонн при средней урожайности в 40 центнеров с гектара.

Лидеры жатвы Высокие показатели — результат слаженной работы как крупных предприятий, так и фермерских хозяйств. В число лидеров уборочной кампании вошли:

Овощи и картофель

Параллельно с зерновыми продолжается уборка овощных культур. На сегодняшний день убрано 0,11 тыс. га площадей, что позволило получить валовой сбор в размере 1,8 тыс. тонн. Также хозяйства района уже приступили к копке раннего картофеля.

Готовность к зимовке Уборка урожая — это не только реализация продукции, но и обеспечение собственной продовольственной безопасности животноводческих ферм. В рамках подготовки к зимне-стойловому содержанию скота в районе уже сформирован значительный запас кормов:

Такие результаты позволяют Энгельсскому району удерживать статус одного из ведущих сельскохозяйственных центров Саратовской области, обеспечивая стабильность внутреннего рынка продуктов питания.