Более 3000 детей приняли участие в работе летних культурно- оздоровительных центров "Место притяжения"

Фото: Минкультуры Саратовской области

Только за июнь текущего года более 3 000 детей посетили летние культурно просветительские центры «Место притяжения», организованные в разных населённых пунктах Энгельсского района. Центры продолжают работу в рамках летней программы и готовы принять ещё больше участников в течение всего сезона.

Посещениеи центров это активная деятельность: многие ребята включились в творческую работу, записались в кружки для дальнейшего участия в культурной жизни района. Программы центров сочетают просветительскую и досуговую составляющие, создавая условия для всестороннего развития детей.

Ежедневная программа центров включает:

мастер классы по художественному и прикладному творчеству;

игровые и развивающие мероприятия;

творческие проекты и коллективные инициативы, направленные на раскрытие талантов у детей.

Комментарий министра культуры Саратовской области Наталии Щелкановой:

«Организация летних культурно оздоровительных площадок — приоритетная задача для региона. Такие площадки не только обеспечивают безопасный и содержательный досуг для детей в период каникул, но и создают условия для раннего выявления и поддержки творческих способностей. Инвестиции в культурное и творческое образование — это инвестиции в будущее нашего региона: именно здесь формируются ценности, социальные навыки и мотивация к развитию у подрастающего поколения. Мы продолжим расширять сеть подобных программ и поддерживать профессионалов, которые работают с детьми», — отметила Наталия Щелканова.

Летние программы строятся с учётом интересов и возрастных особенностей участников, что позволяет обеспечивать насыщенное и безопасное времяпрепровождение. Центры работают в ежедневном режиме на протяжении всего лета.

Адреса и расписание по ссылке

https://engels-city.ru/klubychpunktmenu