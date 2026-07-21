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НовостиОбщество21 июля 2026 4:33

В Саратове проодолжается уборка города

Источник:kp.ru
Фото: Мэрия Саратова

Фото: Мэрия Саратова

В Саратове продолжается уборка города.

Коммунальные службы осуществляют уборку дорог и тротуаров, мойку и ремонт остановочных павильонов, уход за зелеными зонами, подбор мусора, а также ремонт дорожных знаков и ограждений.

В течение суток работы проводились по улицам Усть-Курдюмской, Лермонтова, Серова, Новоузенской, Сакко и Ванцетти, Хользунова, Буровой, Батавина, а также в населенных пунктах Гагаринского района и по другим адресам.

Задействовано порядка 302 единиц техники и 398 рабочих.

Работы по благоустройству продолжаются.