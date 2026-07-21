Володин поручил завершить благоустройство улицы Астраханской к ноябрю этого года

Фото: Соцсети Вячеслава Володина

В Саратове продолжается реализация масштабного проекта по созданию самого протяженного пешеходного кольца в Европе. Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин провел совещание в режиме видео-конференц-связи, на котором было принято решение о форсировании работ на улице Астраханской.

Единый маршрут вместо этапов

Ранее благоустройство велось поэтапно: первый участок бульвара — от центральной части города до Детского парка — был обновлен к запуску трамвая №3. Однако теперь стратегия изменилась.

«Ранее планировали, что будет только первый этап по Астраханской, но нашли решение. И поэтому надо будет постараться и сделать все для того, чтобы до ноября у нас были завершены работы», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Полное обновление улицы позволит создать непрерывный благоустроенный бульвар, который свяжет исторический центр с набережной Космонавтов. Горожане смогут гулять от одной точки города до другой, не выходя на проезжую часть.

Масштаб европейского уровня

Данный проект является ключевым элементом второго пешеходного кольца Саратова. Напомним, первое кольцо длиной 8 километров уже введено в эксплуатацию и признано самым длинным в Европе. Новая очередь благоустройства объединит улицу Рахова, Большую Горную и Астраханскую, добавив к прогулочной зоне еще несколько километров.

Общая протяженность новой объединенной пешеходной зоны составит около 11 километров.

Этот проект продолжает серию инициатив по развитию комфортной городской среды. При поддержке Вячеслава Володина за последние годы в Саратове уже создано 112 парков, скверов и мини-скверов. Завершение работ на Астраханской до ноября станет важнейшим этапом в формировании современного облика исторического центра города.