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НовостиОбщество20 июля 2026 14:21

В Саратовской области утонул 38-летний мужчина во время купания в Волге

Тело погибшего обнаружили 16 июля в районе села Михайловка
Источник:kp.ru

Марксовским межрайонным следственным отделом организована проверка по факту гибели 38-летнего мужчины. По предварительным данным, 12 июля 2026 года он отдыхал с приятелями на берегу Волги в окрестностях Вольска. Во время купания мужчина утонул. 16 июля сотрудники областной службы спасения обнаружили тело в районе села Михайловка Марксовского района.

Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. Следователи проводят проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств.

Следственный комитет напоминает: водоёмы — места повышенной опасности. Необходимо строго соблюдать правила поведения на воде, особенно следить за детьми. Пренебрежение безопасностью может привести к трагедии.