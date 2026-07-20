В Саратовской области утонул 38-летний мужчина во время купания в Волге

Марксовским межрайонным следственным отделом организована проверка по факту гибели 38-летнего мужчины. По предварительным данным, 12 июля 2026 года он отдыхал с приятелями на берегу Волги в окрестностях Вольска. Во время купания мужчина утонул. 16 июля сотрудники областной службы спасения обнаружили тело в районе села Михайловка Марксовского района.

Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. Следователи проводят проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств.

Следственный комитет напоминает: водоёмы — места повышенной опасности. Необходимо строго соблюдать правила поведения на воде, особенно следить за детьми. Пренебрежение безопасностью может привести к трагедии.