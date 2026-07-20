Роман Бусаргин провел постоянно действующее совещание

На постоянно действующем совещании губернатор Роман Бусаргин поручил министерству строительства и ЖКХ обеспечить бесперебойную работу горячей линии по отключению горячей воды. За нарушения сроков уже проведён перерасчёт на сумму более 2 млн рублей. Главы районов несут прямую ответственность за водоснабжение в населённых пунктах, регион оказывает поддержку из резервного фонда.

Бусаргин отметил, что волонтёрством занимаются более 135 тысяч жителей области, и такие люди заслуживают уважения и максимальной поддержки. Также он подчеркнул, что на базе госучреждений семьям с детьми должны бесплатно предоставлять широкий спектр услуг, включая медицинскую, социальную и психологическую помощь. В области действует комплекс мер: расширение сети женских консультаций, модернизация перинатальных центров и детских поликлиник, совершенствование скрининговых программ, выплаты за рождение детей и другие.