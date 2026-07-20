В Саратовской области 78,5 тыс. субъектов МСП: рост на 2,4 тыс

В Саратовской области малый и средний бизнес продолжает активно развиваться. По состоянию на 10 июля 2026 года в регионе действуют 78,5 тысячи субъектов МСП — это 6-е место в ПФО и 23-е в России. За год число предпринимателей выросло на 2,4 тысячи. Сектор самозанятых также динамично растёт: их число достигло 209 тысяч, что на 24% больше прошлогоднего уровня.

В целом в секторе МСП занято более 449 тысяч человек — это 39,1% от всех работающих в экономике региона. Больше всего предприятий работают в торговле (34,5%), транспорте (11,7%) и строительстве (8,7%). Налоговые поступления от малого бизнеса по спецрежимам составили 15,5 млрд рублей, прирост — 11%. Вклад МСП в валовый региональный продукт — 28,4% (436,4 млрд рублей).

Министр экономического развития Андрей Разборов подчеркнул: «Малый бизнес вносит весомый вклад в экономику — это занятость, налоги, товары и услуги. Государство создаёт условия для предпринимательской инициативы и оказывает меры поддержки».